Akdeniz açıklarında meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler yeniden Muğla ve çevresindeki fay hatlarına çevrildi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Akdeniz olan ve yerin 20,41 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 155 kilometre mesafede hissedildi. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, "Muğla'da fay hattı nereden geçiyor? 2025 Muğla deprem riski haritası nedir?" soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte Muğla'nın deprem riski ve fay hattı haritasına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:51