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Muğla’da fay hattı nereden geçiyor? 2025 Muğla deprem riski haritası!

Akdeniz açıklarında meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler yeniden Muğla ve çevresindeki fay hatlarına çevrildi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Akdeniz olan ve yerin 20,41 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 155 kilometre mesafede hissedildi. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, "Muğla'da fay hattı nereden geçiyor? 2025 Muğla deprem riski haritası nedir?" soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte Muğla'nın deprem riski ve fay hattı haritasına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:51
Muğla’da fay hattı nereden geçiyor? 2025 Muğla deprem riski haritası!

Muğla, Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması nedeniyle deprem riski yüksek iller arasında bulunuyor. Özellikle Muğla-Yatağan fay hattı, bölgedeki sismik tehlikenin merkezinde yer alıyor. Peki Muğla'da fay hattı nereden geçiyor? İşte 2025 Muğla deprem riski haritası!

Muğla’da fay hattı nereden geçiyor? 2025 Muğla deprem riski haritası!

Muğla'da deprem mi oldu?

Akdeniz açıklarında, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 155 kilometre mesafede 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 01.51'de kaydedilen sarsıntının, yerin 20,41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Deprem, başta Denizli, Aydın, Antalya, Isparta, Burdur ve Manisa olmak üzere birçok çevre ilde de hissedildi.

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Daha büyüğü kapıda mı?

Muğla’da fay hattı nereden geçiyor? 2025 Muğla deprem riski haritası!

Muğla'da fay hattı nereden geçiyor?

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı verilere göre, Muğla ve çevresi, Batı Anadolu'nun aktif tektonik yapısı içinde yer almakta olup, kuzey-güney yönlü genişleme rejiminin etkisi altındadır. Bu durum, bölgede sık sık sismik hareketlilik yaşanmasına neden oluyor.

Muğla’da fay hattı nereden geçiyor? 2025 Muğla deprem riski haritası!

Muğla, kuzey-güney yönlü genişleme rejiminin etkisindedir. Bu jeolojik yapı, bölgedeki çöküntü alanlarının oluşmasına ve yoğun tektonik hareketliliğe zemin hazırlamıştır.

Toroslar ve Batı Anadolu Dağları'nın oluşum süreci sırasında önemli tektonik aktiviteler yaşanmıştır.

Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Muğla'nın kara sınırları içinde deprem üretme potansiyeline sahip başlıca diri faylar şunlardır ⤵

🔸Muğla-Yatağan Fayı

🔸Ula-Ören (Gökova) Fayı

🔸Milas Fayı

🔸Fethiye Fayı

Muğla’da fay hattı nereden geçiyor? 2025 Muğla deprem riski haritası!

Deniz içerisindeki aktif fay hatları da bölge için büyük önem taşır. Bunlar arasında⤵

🔸Plini Fayı

🔸Strabo Fayı

🔸Rodos Transform Fayı yer alır.

Muğla, kuzeyde Batı Anadolu Horst-Graben sistemi, güneyde ise Girit-Burdur hattı boyunca uzanan Helen Yayı arasında kalan sismik açıdan aktif bir bölgede yer almaktadır. Bu tektonik sınırlar arasında kalan Muğla'da, deprem üretme potansiyeline sahip dört ana fay segmenti bulunuyor.