Darbecilerin siyasi kanadı CHP millete hizmet etmiyor! İşte Adnan Menderes'in olay sözleri...

"Yakın siyasi tarihimizin en kara sayfalarının, her on yılda bir yapılan darbeler, postmodern darbeler ve verilen muhtıralar olduğu konusunda herkes hemfikirdir eminim. Bu kara sayfaları tek tek yırtan, o dönemin ayıplarını silmek adına hem siyasi hem hukuki hem de insani her girişimi yapan liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan.