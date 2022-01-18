Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kahve yudumlarken paylaştığı fotoğrafla kime ne mesaj verdi?

15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından sıyrılarak geçen Kemal Kılıçdaroğlu soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde almıştı.
'Kılıçdaroğlu'nun darbelere karşı duruşu'nun fotoğrafları medyada da yer aldı. Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini keyifle izlerken kahvesini yudumladığı görüldü.
KİME NE MESAJ VERDİ?
Peki CHP lideri o fotoğrafla kime ne mesaj verdi? Darbe gecesi neden keyif yaparcasına kahve yudumlayıp fotoğraf paylaştı? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, çok konuşulacak bir yazı kaleme alarak konuya ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Övür'ün o yazısı:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı aldığı tavır yıllar geçse de tartışılmaya devam edecek
En son İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce birkaç kez dile getirdiği, "15 Temmuz darbesinden önce bir diş muayenehanesinden Pensilvanya'yı arayıp 'Yurt sulh cihanda sulh' dedin mi demedin mi?" sorusunu soruyor ve cevap bekliyordu.
Kılıçdaroğlu hâlâ bir cevap vermedi.
Aslında işin sırrı 15 Temmuz gecesinde saklı... O gece, milyonlar sokağa dökülüp darbeye karşı direnirken, başta Başkan Erdoğan olmak üzere dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli darbecilere karşı çıkıp "Bu bir kalkışmadır" derken, Kılıçdaroğlu havalimanında bizzat darbecilerin tankları arasından geçip bir eve sığınıyor ve sadece "İzliyoruz" demekle yetiniyordu...
Hatta onunla yetinmiyor, gittiği Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'la birlikte kahvesini yudumlarken fotoğraf çektiriyor ve onu da bizzat şimdi RTÜK üyesi olan Basın Danışmanı Okan Konuralp aracılığıyla "marifetmiş" gibi medyaya servis ettiriyordu.
Peki, Kılıçdaroğlu o günden sonra kendisinin sert biçimde eleştirilmesine yol açan bu fotoğrafı neden çektirmiş ve neden basına vermişti?
O geceyi bilen ve Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme önce o fotoğrafı sordum. Fotoğrafın gece değil sabah kahvaltı sonrası çekildiğini, çekim işini de Basın Danışmanı Okan Konuralp'in organize ettiğini söyledi.
Sonra da şu soruyu sordum: Peki neden böyle bir fotoğraf basına verilir?
Yıllar sonra karşılaştığı bu soru karşısında bir an durdu ve şunu söyleyebildi:
"Vallahi bilmiyorum."