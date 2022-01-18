Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kahve yudumlarken paylaştığı fotoğrafla kime ne mesaj verdi?





KİME NE MESAJ VERDİ?

Peki CHP lideri o fotoğrafla kime ne mesaj verdi? Darbe gecesi neden keyif yaparcasına kahve yudumlayıp fotoğraf paylaştı? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, çok konuşulacak bir yazı kaleme alarak konuya ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Övür'ün o yazısı:



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı aldığı tavır yıllar geçse de tartışılmaya devam edecek

En son İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce birkaç kez dile getirdiği, "15 Temmuz darbesinden önce bir diş muayenehanesinden Pensilvanya'yı arayıp 'Yurt sulh cihanda sulh' dedin mi demedin mi?" sorusunu soruyor ve cevap bekliyordu.



Kılıçdaroğlu hâlâ bir cevap vermedi.

Aslında işin sırrı 15 Temmuz gecesinde saklı... O gece, milyonlar sokağa dökülüp darbeye karşı direnirken, başta Başkan Erdoğan olmak üzere dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli darbecilere karşı çıkıp "Bu bir kalkışmadır" derken, Kılıçdaroğlu havalimanında bizzat darbecilerin tankları arasından geçip bir eve sığınıyor ve sadece "İzliyoruz" demekle yetiniyordu...