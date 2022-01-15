Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni açtı! Menderes'in özel eşyaları ve belgeler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Aydın'da toplu açılış töreni ve AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Erdoğan daha sonra Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı. Adnan Menderes'in hayatının kronolojik bir akışla anlatıldığı müzede, Menderes'in İstiklal Madalyası'nı ve birçok özel belge bulunuyor. İşte açılıştan kareler...
15.01.2022 21:54
- Son Güncelleme: 15.01.2022 21:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koçarlı ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı.