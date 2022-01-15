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Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni açtı! Menderes'in özel eşyaları ve belgeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Aydın'da toplu açılış töreni ve AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Erdoğan daha sonra Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı. Adnan Menderes'in hayatının kronolojik bir akışla anlatıldığı müzede, Menderes'in İstiklal Madalyası'nı ve birçok özel belge bulunuyor. İşte açılıştan kareler...

15.01.2022 21:54 - Son Güncelleme: 15.01.2022 21:56
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni açtı! Menderes’in özel eşyaları ve belgeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koçarlı ilçesinde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı.

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Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni açtı! Menderes’in özel eşyaları ve belgeler...

Toplu açılış için Aydın'da bulunan Erdoğan, Valilik tarafından Türkiye'de demokrasi mücadelesinin sembolü merhum Başbakan Menderes'in hatırasının yaşatılması amacıyla yapılan müzenin açılışına katıldı.

Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni açtı! Menderes’in özel eşyaları ve belgeler...

Müzede gezip, incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'ın himayelerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile yapılan müze, Menderes'in hasretini belirttiği Çine Çayı'nın kenarına inşa edildi.

Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni açtı! Menderes’in özel eşyaları ve belgeler...

Menderes'in eseri olan köprü, doğup büyüdüğü köy ve bağ evi ile bağlantılı bir konumda yer alan müze, 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan, ailevi Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak yapıldı.

Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni açtı! Menderes’in özel eşyaları ve belgeler...

ADNAN MENDERES'İN TRAKTÖRÜ VE MAKAM ARACI

Müzenin giriş kapısının önünde, Menderes'in 1954'te çiftliğinde kullandığı traktör ile 1950-1960 yıllarında kullandığı makam aracı bulunuyor.

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