Başkan Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni açtı! Menderes’in özel eşyaları ve belgeler...

Menderes'in eseri olan köprü, doğup büyüdüğü köy ve bağ evi ile bağlantılı bir konumda yer alan müze, 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan, ailevi Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak yapıldı.