CHP'li Aykut Erdoğdu, İsmet İnönü'nün Menderes'e yaptığı tehdidi Başkan Erdoğan'a savurdu: Sizi ben bile kurtaramam

Vesayet sözcüsü CHP'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ölüm tehditlerine bir yenisi daha eklendi.
EMEKLİ AMİRALLER GÖZALTINA ALINDIĞINDA DARBE TEHDİDİ YAPTI
Geçtiğimiz Nisan ayında darbe imalı bildirisi sonrası gözaltına 104 emekli amirali savunan ve hükümete yönelik "Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT'den canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz" ifadelerini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu yine hükümeti hedef aldı.
"SİZİ BİZ DE KURTARAMAYIZ"
İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Adnan Menderes iktidarına "Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam" sözlerine atıfta bulunan Erdoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu 82 milyon güzel insana bu kötülüğü yaparsalar samimi söylüyorum sizi biz de kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başlarınıza toplayın." ifadesini kullandı.
"DİYECEKLER Kİ İSMET PAŞA'NIN LİSANINI KULLANIYOR"