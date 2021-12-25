CHP'li Aykut Erdoğdu, İsmet İnönü'nün Menderes'e yaptığı tehdidi Başkan Erdoğan'a savurdu: Sizi ben bile kurtaramam

İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Adnan Menderes iktidarına "Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam" sözlerine atıfta bulunan Erdoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu 82 milyon güzel insana bu kötülüğü yaparsalar samimi söylüyorum sizi biz de kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başlarınıza toplayın." ifadesini kullandı.

"DİYECEKLER Kİ İSMET PAŞA'NIN LİSANINI KULLANIYOR"