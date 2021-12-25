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    • Güncel
    • 26.12.2021 01:54
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    • 26.12.2021 02:01
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    CHP'li Aykut Erdoğdu, İsmet İnönü'nün Menderes'e yaptığı tehdidi Başkan Erdoğan'a savurdu: Sizi ben bile kurtaramam

    Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yine Başkan Erdoğan'a ve hükümetine tehditler savurdu. İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderes iktidarına "Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam" sözlerine atıfta bulunan Erdoğdu, "Sizi biz de kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başlarınıza toplayın." sözlerini sarf etti. Haberin detayları...

    İnönü’nün yaptığı tehdidi Başkan Erdoğan’a savurdu

    Vesayet sözcüsü CHP'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ölüm tehditlerine bir yenisi daha eklendi.

    EMEKLİ AMİRALLER GÖZALTINA ALINDIĞINDA DARBE TEHDİDİ YAPTI

    Geçtiğimiz Nisan ayında darbe imalı bildirisi sonrası gözaltına 104 emekli amirali savunan ve hükümete yönelik "Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT'den canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz" ifadelerini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu yine hükümeti hedef aldı.

    "SİZİ BİZ DE KURTARAMAYIZ"

    İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Adnan Menderes iktidarına "Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam" sözlerine atıfta bulunan Erdoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu 82 milyon güzel insana bu kötülüğü yaparsalar samimi söylüyorum sizi biz de kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başlarınıza toplayın." ifadesini kullandı.

    "DİYECEKLER Kİ İSMET PAŞA'NIN LİSANINI KULLANIYOR"

        "Diyecekler ki İsmet Paşa'nın lisanını kullanıyor." diyen Erdoğdu, "Ama bu yaptığınızın sonu yok. Karşıda gördüğünüz ışık trenin sonu değil. Tren üstünüze geliyor." açıklamasında bulundu.

        "İÇKİ İÇMEK HARAM DEĞİL"

        Erdoğdu'nun skandalları bununla da sınırlı değil...

        CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi sonrası yapılan sözde "Adalet Yürüyüşü'nün ardından Çanakkale'de gerçekleştirilen Adalet Kurultayı için Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Kocadere Şehitlik alanında kamp kuran CHP'liler, şehitlikteki içki sofraları kurmuş şehitlikte içki masası kurup sarhoş olan partililer sabaha kadar göbek atmıştı.

        Sözde Adalet Kurultayı kamp alanında içki içenler hakkında açıklama yapan Erdoğdu, partililerini savunmak isterken ayeti yalanlamıştı.

            CHP'nin Çanakkale'deki Şehitlikte düzenlediği Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içen parti üyeleriyle ilgili, "Biz böyle bir kültürden geliyoruz. İçki içmek günah değildir. İçki içmek sosyal bir aktivite benim gözümde." sözlerini sarf etmişti.

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            Haberler Güncel CHP'li Aykut Erdoğdu, İsmet İnönü'nün Menderes'e yaptığı tehdidi Başkan Erdoğan'a savurdu: Sizi ben bile kurtaramam
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