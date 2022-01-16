Başkan Erdoğan "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi''nde gençlerle bir araya geldi!

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Başkan Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen ''Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi''nde gençlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: