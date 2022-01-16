Başkan Erdoğan "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi''nde gençlerle bir araya geldi!

Başkan Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen ''Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi''nde gençlerle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Alçak oyunları bozacak güçteyiz. Demokrat Parti ve Menderes dönemi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biridir. 27 Mayıs, ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır."
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Dokunulmazlığının kaldırılması içim adımlarımızı attık, takipçisi olacağız. Onunla birlikte 14 kişi daha var...
Detaylar gelecek...