Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Engelli Öğretmen Ataması törenine katıldı: 750 öğretmenin atamasını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı:

BUGÜN atamasını yapacağımız 750 öğretmenle beraber 2002'den itibaren toplamda 63 bin 87 engelli atamasına ulaşmış bulunuyoruz. 2002'de iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777'ydi. Kim engellilerin yanındaymış, rakamlar bunu ortaya koyuyor.

HER biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin engelleri aşmadaki mücadeleleriyle evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

ÖĞRETMENLİK Meslek Kanunu'nu kısa sürede TBMM'nin takdirine sunacağız. Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız.

HİÇBİR vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık. 2005'te çıkarılan Engelliler Kanunu'yla eğitimden bakıma, istihdamdan ayrımcılığa karşı engellilerin sorunlarını çözdük.

EVDE bakım yardımı kapsamında 535 bin vatandaşımıza aylık bin 800 lira ödeme yapıyoruz. Bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık.

ASIL meselenin kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmak olduğunun altını özellikle çiziyorum. 84 milyon olarak hepimiz büyük bir aileyiz.

TEK bir engelli kardeşimiz dahi kendisini dışlanmış, çaresi hissederse bunun vebali hepimiz üzerinedir. Türkiye'deki bütün ailelerimizi yaşamın her alanında hayatlarını sürdürebilir konuma getirmeden hiçbirimize durmak, dinlenmek yok.

İHRACAT İHRACAT

Başkan Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası ödül törenine katıldı. Üretimin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız" dedi.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Törende, engelli bir genç Başkan Erdoğan'a kendi yaptığı resmi hediye etti. Çok duygulanan Erdoğan, gence elini öperek teşekkür etti.