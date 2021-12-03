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    • 03.12.2021 15:29
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    Başkan Erdoğan'dan "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Atamalarımızı yapacağımız engelli öğretmenlerimize muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777'ydi. Nereden nereye... Kim engellilerin yanındaymış, bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada." dedi. Başkan Erdoğan, "Her ilde en az 1 merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk. Kamu-özel toplam 398 bakım merkezinde 32 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Kamuya ait merkezlerde sıra bekleyen kimse kalmadı. Evde bakım yardımı kapsamında 535 bin vatandaşımıza aylık 1800 lira ödeme yapıyoruz. 2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdik. Bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, sportif ve kültürel faaliyet gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik." şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

    Başkan Erdoğan'ın törende yaptığı açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Güldal Akşit hanfendiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok çok farklı dönemden geçiyoruz. Camiamızın içinde pek çok kardeşimizi kaybettik. Mukadder olan ömür son buluyor, mukadder olan bu ömrün son bulmasıyla hepimizin varacağı yer malum, orası. Bizleri de cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum.

    Tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aramızda bulunan bizlere ilham veren siz kardeşlerimi tebrik ediyorum.

    Dün Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları 15 madalyayla ülkemizi gururlandıran sporcularımızı Külliye'de ağırladık. Milletçe hepimiz farklı duygular yaşadık. Elbette tüm spor dallarındaki başarıları önemsiyoruz ama engelli sporcuların başarılarına çok farklı nazarla bakıyoruz.

    Atamalarımızı yapacağımız engelli öğretmenlerimize muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777'ydi. Nereden nereye... Kim engellilerin yanındaymış, bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada.

    Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin engelleri aşmadaki mücadeleleriyle evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Zor ve kutsal vazifelerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

        Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede TBMM'nin takdirine sunacağız. Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Çalışmanın eğitim camiasında hüsnü kabulle karşılandığını görüyoruz.

        Tüm kamu görevlilerini tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren faşist muhalefet zihniyetine rağmen bunu Cumhur İttifakı olarak kısa sürede tamamlayacağız.

        Mazisi 2200 yılı bulan bir kültüre sahibiz. Bizler aynı zamanda tarih boyunca dünya siyasetine yön vermiş, ilimde, sanatta, edebiyatta çığır açmış bir milletin mensuplarıyız. Siyasetten ekonomiye, sosyal politikalardan diplomasiye kadar adımlarımızı atarken bu kaynaklardan beslenmeye önem veriyoruz.

        Nerede insanlığın hayrına bir hizmet varsa, bütün bunları alıp kendimize uyarlamaktan çekinmiyoruz. Sosyal politikalar alanında kendi birikimimizin yanı sıra insanlığın ortak hazinesinden faydalanma çabasındayız.

        Engellilere yönelik politikamızda da bu anlayışla hareket ettik. Kerim devlet anlayışını günümüzün sosyal devlet ilkeleriyle yeniden bütünleştirerek yeniden yorumladık. Şimdi hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık. Devletimizin şefkat şemsiyesi alında dezavantajlı kesimlerden başlayarak 84 milyonu almaya çalıştık. Yardım ve ihsan yerine hak temelli politikalarla ulaşmaya gayret ettik.

        2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu'yla eğitimden bakıma, istihdamdan ayrımcılığa karşı engellilerin sorunlarını çözdük. 2007 yılında BM Engelli Hakları sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerin arasında yerimizi aldık. Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye kavuşturduk. Kamu kullanıma açık binaların kaldırım, yaya geçidi, park gibi alanların ve toplu taşıma ve bilişimin erişilebilir olmasını hayata geçirdik. Her ilde en az 1 merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk. Kamu-özel toplam 398 bakım merkezinde 32 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Kamuya ait merkezlerde sıra bekleyen kimse kalmadı. Evde bakım yardımı kapsamında 535 bin vatandaşımıza aylık 1800 lira ödeme yapıyoruz. 2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak, engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirdik. Bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, istihdam, sosyal yardım, evde bakım, sportif ve kültürel faaliyet gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

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