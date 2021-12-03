Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Başkan Erdoğan'ın törende yaptığı açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Güldal Akşit hanfendiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok çok farklı dönemden geçiyoruz. Camiamızın içinde pek çok kardeşimizi kaybettik. Mukadder olan ömür son buluyor, mukadder olan bu ömrün son bulmasıyla hepimizin varacağı yer malum, orası. Bizleri de cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum.
Tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aramızda bulunan bizlere ilham veren siz kardeşlerimi tebrik ediyorum.
Dün Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları 15 madalyayla ülkemizi gururlandıran sporcularımızı Külliye'de ağırladık. Milletçe hepimiz farklı duygular yaşadık. Elbette tüm spor dallarındaki başarıları önemsiyoruz ama engelli sporcuların başarılarına çok farklı nazarla bakıyoruz.
Atamalarımızı yapacağımız engelli öğretmenlerimize muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777'ydi. Nereden nereye... Kim engellilerin yanındaymış, bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada.
Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin engelleri aşmadaki mücadeleleriyle evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Zor ve kutsal vazifelerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz.