Atamalarımızı yapacağımız engelli öğretmenlerimize muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde engelli memur sayısı 5 bin 777'ydi. Nereden nereye... Kim engellilerin yanındaymış, bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada.

Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin engelleri aşmadaki mücadeleleriyle evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Zor ve kutsal vazifelerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz.