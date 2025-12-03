PODCAST CANLI YAYIN

Derbi sonrası soyunma odasında Okan Buruk’un bu sözleri yankılandı: En iyi kimmiş gösterdik!

Tecrübeli hocanın, yaşanan olumsuz şartlara rağmen ortaya konan performanstan dolayı futbolcularına tek tek teşekkür ettiği öğrenildi. Buruk'un, "Bu ligin şampiyonu, en iyisi kimmiş, herkese gösterdik. Bu mücadele olduğu sürece bizimle kimse baş edemez" dediği belirlendi.

Derbide galibiyeti uzatma dakikalarında gelen golle kaçıran Galatasaray'da hem üzüntü hem de gurur hakim... Son dönemde sakatlıklar ve cezalarla uğraşan, Fenerbahçe deplasmanına sayısız sorunla giden sarı-kırmızılıların ortaya koyduğu performans camiadan tam not aldı. Maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği röportajda son derece hırslı bir görüntü çizen teknik direktör Okan Buruk'un soyunma odasında da ateşli bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

'BİZİMLE KİMSE BAŞ EDEMEZ'

Futbolcularını kutlayan ve sergilenen oyun için teşekkür eden tecrübeli hocanın, "Bugün bu ligin şampiyonu, bu ligin en iyisi kimmiş, herkese gösterdik. Bu mücadele olduğu sürece bizimle kimse baş edemez. Artık hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarımızı aynı mücadele, aynı konsantre ile oynayacağız" dediği öğrenildi. Futbolcuların son dakikada yenen gol ve kaçan galibiyet nedeniyle çok üzgün oldukları ancak Okan Buruk'un sözleri sonrası soyunma odasında tezahüratların yükseldiği belirlendi.

FARKINI ORTAYA KOYDU

UNION yenilgisi sonrası ağır eleştiriler alan Okan Buruk, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla büyük alkış topladı. Tecrübeli hoca derbilerdeki farkını yine ortaya koydu.

