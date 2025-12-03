PODCAST CANLI YAYIN

Şarık Tara'nın 2.4 milyar dolarlık mirasında gizli belge ortaya çıktı!

Merhum işadamı Şarık Tara ile babalık davasını kazanarak soybağını ispatlayan Ali Melih Tara, imzalanan 58 milyon dolarlık “feragat anlaşması” ile yeniden gündeme geldi. Enka Holding'in patronu Tara, 2018 yılında geride 2.4 milyar dolar servet bırakarak hayatını kaybetmişti.

Enka Holding Şirketler Grubu'nun 2018 yılında hayatını kaybeden onursal başkanı Şarık Tara'ya karşı Ali Melih Nurluel babalık davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre Şarık Tara ile annesi Feriha Nesrin'in birlikteliğinden 1981 yılında Ali Melih Nurluel dünyaya geldi. O yıllarda Feriha Nesrin, Burhan Nurluel ile evliydi. O dönem Tara'nın Lale Tara ile evli olması nedeniyle Ali Melih Nurluel'in nüfusu evlilik içi çocuk olarak Burhan Nurluel'in nüfusuna kaydettirildi. Taraflar arasında babalık davası sürerken Şarık Tara 2018'de hayatını kaybetti. Mezarı açılarak alınan DNA örneğiyle yapılan testle Nurluel'in Tara'nın oğlu olduğu ispatlandı.

İş insanı Şarık Tara'nın kabri (takvim.com.tr)İş insanı Şarık Tara'nın kabri (takvim.com.tr)

58 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Şarık Tara'nın, oğlu Ali Melih ile 2014'te bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Şarık Tara, oğlu Ali Melih'ten para karşılığında mirasından feragat etmesini istedi. İsviçre'de yaşayan Ali Melih Tara ve Şarık Tara, 58 milyon dolar karşılığında anlaştı. Ali Melih, babasının mirasından feragat etti.

Ali Melih Nurluel, İsviçre'de yaşıyor ve bir şirketin CEO'luğunu yapıyor. (takvim.com.tr)Ali Melih Nurluel, İsviçre'de yaşıyor ve bir şirketin CEO'luğunu yapıyor. (takvim.com.tr)

DAVA GÖRÜLDÜ
Ali Melih Tara, geçtiğimiz yıl ise Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Tara, babasının mal varlığının tespiti için dava açtı. Mahkemenin dosyayı kabul etmesiyle duruşma geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkemeye Ali Melih Tara ve tarafları temsilen avukatları katıldı. Savunmaların ardından dosya heyet tarafından karara bağlandı. Mahkeme Ali Melih Tara'nın mal varlığının tespiti için açtığı davayı reddetti. Mahkeme ret gerekçesinde, Tara ailesinin, Ali Melih Tara ile babası arasında 2014 yılında mirastan feragat ettiğine ilişkin anlaşmayı içeren belgeleri sunmasını gösterdi.

İş insanı Şarık Tara (takvim.com.tr)İş insanı Şarık Tara (takvim.com.tr)

BABALIK DAVASI MEZAR AÇTIRMIŞTI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Ali Melih Tara, Şarık Tara'nın babası olduğunu iddia ederek 6 yıl önce İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne babalık davası açmıştı. Mahkeme DNA örneği alınması için Şarık Tara'nın mezarının açılmasına karar vermiş, mezardan alınan DNA örnekleri ile Ali Melih Tara'nın DNA'sı karşılaştırılmıştı. DNA'ların uyuşması sonucunda mahkeme, Ali Melih Tara'nın Şarık Tara'nın oğlu olduğuna hükmetmişti.

2.4 MİLYAR DOLARLIK MİRAS

Enka Holding'in patronu Şarık Tara, 2018 yılında geride 2.4 milyar dolar servet bırakarak hayatını kaybetti.



