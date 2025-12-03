Şarık Tara'nın 2.4 milyar dolarlık mirasında gizli belge ortaya çıktı!

Enka Holding Şirketler Grubu'nun 2018 yılında hayatını kaybeden onursal başkanı Şarık Tara'ya karşı Ali Melih Nurluel babalık davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre Şarık Tara ile annesi Feriha Nesrin'in birlikteliğinden 1981 yılında Ali Melih Nurluel dünyaya geldi. O yıllarda Feriha Nesrin, Burhan Nurluel ile evliydi. O dönem Tara'nın Lale Tara ile evli olması nedeniyle Ali Melih Nurluel'in nüfusu evlilik içi çocuk olarak Burhan Nurluel'in nüfusuna kaydettirildi. Taraflar arasında babalık davası sürerken Şarık Tara 2018'de hayatını kaybetti. Mezarı açılarak alınan DNA örneğiyle yapılan testle Nurluel'in Tara'nın oğlu olduğu ispatlandı.

İş insanı Şarık Tara'nın kabri (takvim.com.tr) 58 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Şarık Tara'nın, oğlu Ali Melih ile 2014'te bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Şarık Tara, oğlu Ali Melih'ten para karşılığında mirasından feragat etmesini istedi. İsviçre'de yaşayan Ali Melih Tara ve Şarık Tara, 58 milyon dolar karşılığında anlaştı. Ali Melih, babasının mirasından feragat etti.