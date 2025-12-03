PODCAST CANLI YAYIN

CHP'liler TAKVİM'e konuştu tutsak CHP’li Özgür Özel'i korku sardı: Partililere susun tehdidi!

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren'e özel açıklamalarda bulundu. İki ismin ardından Kılıçdaroğlu’nun verdiği röportajda, “Yolsuzluktan arının” çağrısı yapması sonrası CHP yönetimi ayağa kalktı. Özel ve ekibinin, partiyi eleştiren yayın organlarına konuşan muhalifler için disiplin sürecini hızlandırma kararı aldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren'e özel açıklamalarda bulundu.

CHP'Lİ İSİMLER TAKVİM'E KONUŞTU

İki isimde partideki yolsuzluk çetesini sert sözlerle eleştirirken Özel'e isyan eden Çakır, "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" dedi. CHP'nin 39. Kurultayı için "Sağlıklı değil" yorumunu yaptı.

CHP'LİLERDEN SONRA KILIÇDAROĞLU KONUŞTU

TAKVİM'in CHP'deki muhaliflerin sesini duyurmasının ardından CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportaj CHP yönetimini rahatsız etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında şüphelilere ısrarla sahip çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'arınma' çağrısını yinelemiş ve parti yönetimini topa tutmuştu.

MUHALİF KANADA TEHDİT

CHP lideri Özgür Özel ise 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmada, "CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak" diyerek muhalif kanada bir kez daha 'ihraç' tehdidinde bulunmuştu.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

ÖZEL'İN TASFİYELERİ BAŞLIYOR

"Hesap vermek her CHP'linin namus borcu" diyen Kılıçdaroğlu'nun manşet olan ifadeleri, parti yönetimini kırmızı alarma geçirdi. Takvim'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre kulislere yansıyan son iddiada genel merkez, kendilerince 'düşman' gördükleri gazetelere ve diğer yayın organlarına röportaj verip parti politikalarını sorgulayan isimlere karşı artık hızla disiplin süreçlerini işletecek. Özgür Özel'in kurmayları ile durumu istişare ettiği ve bu konuda mutabık kalındığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

'SUSUN' MESAJI

Bir süredir iç muhalefete yönelik yoğun bir ihraç ve tasfiye operasyonu yürüten parti yönetimi, bu hamlesiyle birlikte bir kez daha çatlak sesleri susturmayı hedefliyor. 2023'te göreve geldikten sonraki ilk 10 aylık süreçte 400'e yakın partiliyi disipline sevk eden genel merkez kanadı, son aylarda baskının dozunu daha da artırarak Berhan Şimşek, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş gibi tanıdık partilileri bir bir ihraç etmişti. Bundan sonraki süreçte söz konusu yayın organlarına röportaj verip partinin politikalarını eleştiren isimler hakkında hızla disiplin süreçlerinin başlatılacağı, gerekli görülmesi halinde ihraç adımının da atılacağı öğrenildi. Muhalif kaynakların yorumuna göre, genel merkez kanadı, özellikle yolsuzluk soruşturmaları kapsamındaki tüm şüpheli partililerin sorgusuz sualsiz savunulmasını, 2023'teki şaibeli kurultaya ilişkin konuşulmamasını talep ediyor.

