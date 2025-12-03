CHP'liler TAKVİM'e konuştu tutsak CHP’li Özgür Özel'i korku sardı: Partililere susun tehdidi!

ÖZEL'İN TASFİYELERİ BAŞLIYOR "Hesap vermek her CHP'linin namus borcu" diyen Kılıçdaroğlu'nun manşet olan ifadeleri, parti yönetimini kırmızı alarma geçirdi. Takvim'den Murathan Yıldırım'ın haberine göre kulislere yansıyan son iddiada genel merkez, kendilerince 'düşman' gördükleri gazetelere ve diğer yayın organlarına röportaj verip parti politikalarını sorgulayan isimlere karşı artık hızla disiplin süreçlerini işletecek. Özgür Özel 'in kurmayları ile durumu istişare ettiği ve bu konuda mutabık kalındığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

'SUSUN' MESAJI



Bir süredir iç muhalefete yönelik yoğun bir ihraç ve tasfiye operasyonu yürüten parti yönetimi, bu hamlesiyle birlikte bir kez daha çatlak sesleri susturmayı hedefliyor. 2023'te göreve geldikten sonraki ilk 10 aylık süreçte 400'e yakın partiliyi disipline sevk eden genel merkez kanadı, son aylarda baskının dozunu daha da artırarak Berhan Şimşek, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş gibi tanıdık partilileri bir bir ihraç etmişti. Bundan sonraki süreçte söz konusu yayın organlarına röportaj verip partinin politikalarını eleştiren isimler hakkında hızla disiplin süreçlerinin başlatılacağı, gerekli görülmesi halinde ihraç adımının da atılacağı öğrenildi. Muhalif kaynakların yorumuna göre, genel merkez kanadı, özellikle yolsuzluk soruşturmaları kapsamındaki tüm şüpheli partililerin sorgusuz sualsiz savunulmasını, 2023'teki şaibeli kurultaya ilişkin konuşulmamasını talep ediyor.