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    • 03.12.2021 17:29
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    • 03.12.2021 17:47
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü görüşen Balıkesirli Sevim Yıldız: "Adam lider, öbürleri iki kuzuyu güdemez"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Sevim Yıldız ile görüntülü görüştü. Erdoğan'ın cuma tebriğinde bulunduğu ve hatrını sorduğu Yıldız, "Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım" ifadelerini kullandı. Yıldız, "Öbürleri iki kuzuyu güdemezler. Allah bana uzun ömür verdikçe ona dua edeceğim. Benden alsın ona versin ömrümü. Başımızdan eksik olursa bu iş biter. Adam lider" dedi.

    Adam lider, öbürleri iki kuzuyu güdemez

    Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Sevim Yıldız, bir program dolayısıyla Balıkesir'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanına gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, onunla telefonda görüşmek istediğini söyledi.

    Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ı arayan Yıldırım, Sevim Yıldız ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda buluşturdu.



    Erdoğan'ın cuma tebriğinde bulunduğu ve hatrını sorduğu Yıldız, "Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah bizden alsın ömrü, sana versin. Başımızdan eksik olma." dedi.



    Erdoğan'ın "Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." sözleri üzerine Yıldız, "Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım." diye konuştu.



        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi üzerine "Nur geldi yüzümüze" ifadelerini kullanan Yıldız, "Yücel Başkanımızdan memnunuz. İsmail Avcu da her dediklerimizi yapıyor, AK Partililerin hepsinden, milletvekillerimizden memnunuz." dedi.



        "ADAM LİDER"
        Yıldız, telefon görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah başımızdan eksik etmesin. Bir daha böyle lider gelmez. Öbürleri iki kuzuyu güdemezler. Allah bana uzun ömür verdikçe ona dua edeceğim. Benden alsın ona versin ömrümü. Başımızdan eksik olursa bu iş biter. Suriye'den beter olur bura. Adam lider. Anasının karnından bir daha böyle çıkmaz kimse. Allah uzun uzun ömür versin, ölene kadar bizim başımızda dursun. Allah razı olsun ondan." ifadesini kullandı.

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        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü görüşen Balıkesirli Sevim Yıldız: "Adam lider, öbürleri iki kuzuyu güdemez"
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