Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü görüşen Balıkesirli Sevim Yıldız: "Adam lider, öbürleri iki kuzuyu güdemez"

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Sevim Yıldız, bir program dolayısıyla Balıkesir'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanına gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, onunla telefonda görüşmek istediğini söyledi.
Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ı arayan Yıldırım, Sevim Yıldız ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda buluşturdu.
Erdoğan'ın cuma tebriğinde bulunduğu ve hatrını sorduğu Yıldız, "Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah bizden alsın ömrü, sana versin. Başımızdan eksik olma." dedi.
Erdoğan'ın "Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." sözleri üzerine Yıldız, "Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım." diye konuştu.