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    • Güncel
    • 03.12.2021 15:38
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    • 03.12.2021 18:33
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    Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan kritik temas

    Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.


    PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

    ELE ALINAN KONULAR
    Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.


    DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİR ARAYA GELMİŞTİ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İsveç'te bir araya gelmişti. Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Lavrov ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

        Çavuşoğlu, "Stockholm'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la ikili ilişkilerimiz ile Suriye, Libya, Ukrayna ve Kafkasya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Çavuşoğlu ve Lavrov'un ikili konularda birbirlerini bilgilendirdikleri belirtildi.

        Açıklamada, "Bakanlar, iki ülkenin, Transkafkasya'daki durumun daha da istikrara kavuşturulması da dahil olmak üzere bölgesel konulardaki adımlarının koordinasyonunu istişare etti. İki bakan, Bosna'da çözüm sürecini kolaylaştıracak olası ortak adımları ele aldı. Suriye, Libya ve Ukrayna gibi uluslararası gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

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