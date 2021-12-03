Başkan Erdoğan'dan 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

"GAZİANTEP'İN GELDİĞİ SEVİYE İFTİHAR VERİCİDİR"

Ehil ellere, bu vatanı, milleti sevenlere verilirse Gaziantep de şu anda geldiği durum gibi daha da iyi hale gelir. Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim, ihracat konusunda geldiği seviye hepimiz için iftihar verici düzeydedir. Ülkemizin en büyük OSB'lerinden birine sahip Gaziantep'te kurulu 1140 fabrika harıl harıl üretim yapmaktadır. Küresel krizi fırsata çeviren Gaziantepli sanayicilerimiz 175 ülkeye ulaşan ihracat yelpazelerini genişletmektedir. Bu Gaziantep'le övünmek bizim için de şereftir. Kasım itibarıyla bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 30 artıran Gaziantep yıl sonu inşallah 12 milyar dolar sınırına dayanacaktır. Ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin, Gaziantep'e baksın. Orada gördüklerinden sonra hâlâ yüksek faizle ekonomiyi soğutma iddiasının arkasında duranlar çıkarsa onlara diyecek sözümüz yok.

Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız.