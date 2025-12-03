PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İmamoğlu'nun paralel devlet yapılanması deşifre edildi!

İmamoğlu Suç Örgütü’nün Türkiye’yi ele geçirme planı, Özel Kalem Müdürü Kasapoğlu’nun telefonundan çıktı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
CHP'li İmamoğlu'nun paralel devlet yapılanması deşifre edildi!

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce CHP, ardından da Türkiye'yi ele geçirmek üzere planladığı yol haritası, tutuklu özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun telefonundan çıktı. Kasapoğlu'nun telefonunda yapılan incelemede tespit edilen şemanın tepesinde İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak yer alırken ona bağlı olarak CHP Genel Başkanı, MYK, PM, Milletvekili Grubu ve muhalefetin yapacakları sıralandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu (takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu (takvim.com.tr)

ŞİFRELİ MESAJLAR VAR
Şemada, yurtdışı, veri, propaganda malzemeleri, finans, medya ajansı, yerel ittifak ve yeni devlet gibi başlıklar yer aldı. Kasapoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'la yaptığı yazışmada, "Başkanın kendisine depolarımı boşaltın, katı atıkları da imha edin" dediği ancak Kasapoğlu'nun bunu riskli bulduğu, oradaki tiplere güvenmediğini yazdığı, Pehlivan'ın ise bu mesajlara etap etap yapalım şeklinde dönüş yaptığı anlaşıldı.

İHANETİN ŞEMASI DEŞİFRE EDİLDİ

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olmuş gibi paralel bir yapı oluşturduğu şema deşifre oldu (takvim.com.tr)İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olmuş gibi paralel bir yapı oluşturduğu şema deşifre oldu (takvim.com.tr)

Şemada birçok kurum yer alırken "Yeni devlet" başlığı da dikkat çekti.

CHPli İBBye operasyon bilgisini İmamoğluna sızdıran köstebek savcı deşifre olduCHPli İBBye operasyon bilgisini İmamoğluna sızdıran köstebek savcı deşifre oldu

CHPye Ekosistem ipotek koydu! Formalite kurultay Özgür olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidiCHPye Ekosistem ipotek koydu! Formalite kurultay Özgür olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
İdefix
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yol haritası işliyor rotada sapma yok"
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliğinde boya fırlatıp arbede çıkardılar! 17 şüpheli gözaltına alındı
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüştü | Önceki 9 turda ne yaşandı?
Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı | Putin'den Ukrayna'ya tehdit
Witkoff Moskova’da: Basına kapalı toplantı! Rus basını yazdı: Kiev masada mı menüde mi?
Türkiye ve Pakistan arasında enerji anlaşması: İmzalar atıldı
Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!
Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan açıkladı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz
Galatasaray'a süper yıldız! Menajeriyle görüşüldü
Borsa manipülatörlerine operasyon: 12 şüpheli yakalandı! Listede Aref ve Gökhan Gönül de var
CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız ilk kez konuştu! İşte "arkasındayım" dediği ifade: İmamoğlu hafriyat paralarını Londra'ya kaçırdı
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...