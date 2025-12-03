CHP'li İmamoğlu'nun paralel devlet yapılanması deşifre edildi!

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun önce CHP, ardından da Türkiye'yi ele geçirmek üzere planladığı yol haritası, tutuklu özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun telefonundan çıktı. Kasapoğlu'nun telefonunda yapılan incelemede tespit edilen şemanın tepesinde İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak yer alırken ona bağlı olarak CHP Genel Başkanı, MYK, PM, Milletvekili Grubu ve muhalefetin yapacakları sıralandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu (takvim.com.tr)

ŞİFRELİ MESAJLAR VAR

Şemada, yurtdışı, veri, propaganda malzemeleri, finans, medya ajansı, yerel ittifak ve yeni devlet gibi başlıklar yer aldı. Kasapoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'la yaptığı yazışmada, "Başkanın kendisine depolarımı boşaltın, katı atıkları da imha edin" dediği ancak Kasapoğlu'nun bunu riskli bulduğu, oradaki tiplere güvenmediğini yazdığı, Pehlivan'ın ise bu mesajlara etap etap yapalım şeklinde dönüş yaptığı anlaşıldı.

İHANETİN ŞEMASI DEŞİFRE EDİLDİ