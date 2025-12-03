PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücrette komisyon değişiyor! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de

İlk toplantı öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda dengeleri değiştirecek kritik revizyon masada. Hükümet kanadının temsilci sayısının 5’ten 1’e düşmesi tartışılırken, masada işçi–işveren ağırlığı yeniden şekillenecek. Bu süreçte yeni asgari ücret için %30’a yaklaşan artış beklentisi de giderek güçleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Asgari ücrette komisyon değişiyor! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de

Asgari Ücret Komisyonu'nun bu hafta gerçekleştirmesi beklenen ilk toplantısı öncesinde, komisyonun yapısı konusunda kritik temas trafiği yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi davetimizi göndereceğiz. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan (AA)

HÜKÜMETTEN 1 TEMSİLCİ
Bakan Işıkhan, önceki gün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'la bir görüşme gerçekleştirerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin bir öneri sunmuştu. Işıkhan'ın önerisinin Komisyonun 5 işçi, 5 işveren 1 de hükümet temsilcisinden oluşması yönünde olduğu bildirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevcut yapısında, 5 işçi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Kararlar ise oy çokluğu ile alınıyor.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

DAVETİ GÖNDERECEĞİZ
Işıkhan, kabine toplantısı sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağı değerlendirmesini yaparken, asgari ücretin Komisyon tarafından belirleneceği anımsatmasında bulundu. "Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diyen Işıkhan, işçi kesiminin katılmama kararına ilişkin olarak "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (AA)Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (AA)

TÜRK-İŞ TOPLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın komisyonun yapısına ilişkin gerçekleştirdiği temasın ardından, Türkİş Başkanlar Kurulu hükümetin sunduğu öneriyi masaya yatırdı.

Asgari ücret 23 yılda 120 kat arttı (Takvim.com.tr)Asgari ücret 23 yılda 120 kat arttı (Takvim.com.tr)

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Atalay, komisyonun yapısının değişmesini istediklerini, komisyonun yapısı kadar asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak kriterlerin de değişmesi gerektiğini dile getirdi. Atalay, "Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadar kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu. Ama bir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım" dedi.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)


28 BİN LİRAYI GEÇECEK
Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, işveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor. Asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılması bekleniyor. Bu durumda yeni ücret minimum 27 bin 630 lira olacak. Yüzde 30 artış durumunda ise 28 bin 735 liraya ulaşacak.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Çalışmalarda öncelikle gerçekleşen ve hedef enflasyon dikkate alınacak. Bunun yanında geçim şartları ve istihdamın korunması gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. TÜİK başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelen veriler ve araştırmalar da değerlendirilecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

İŞTE ZAM SENARYOLARI

YÜZDE 28,5

Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa, çalışanların eline geçen para 22 bin 104 liradan 28 bin 405 liraya çıkacak.

YÜZDE 30

Yüzde 30 zam yapılması halinde de asgari ücret net 28 bin 736 liraya yükselecek. 2025'te gerçekleşecek enflasyon oranı ve refah payı eklenerek asgari ücret belirlenirse, bu oranların da üstüne çıkılacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)


YÜZDE 35

Yüzde 35'lik bir zam asgari ücretin netini 29 bin 841 liraya taşıyacak.

YÜZDE 40

Yüzde 40 artış halinde de 30 bin 946 lira seviyesi görülecek.

ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Oy çokluğu ile karar verecek olan komisyon, nihai karara kadar genellikle 4 toplantı gerçekleştiriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kılıçdaroğlu özgür medyaya konuştu: Tutsak CHP’liyi korku sardı!
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
İdefix
Asgari ücrette komisyon değişiyor! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli
CHP'li İmamoğlu'nun paralel devlet yapılanması deşifre edildi!
Okula başlama yaşı değişiyor: 3 formül 72 ay!
Şarık Tara'nın 2.4 milyar dolarlık mirasında gizli belge ortaya çıktı!
Derbi sonrası soyunma odasında Okan Buruk’un bu sözleri yankılandı: En iyi kimmiş gösterdik!
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yol haritası işliyor rotada sapma yok"
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliğinde boya fırlatıp arbede çıkardılar! 17 şüpheli gözaltına alındı
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüştü | Önceki 9 turda ne yaşandı?
Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı | Putin'den Ukrayna'ya tehdit
Witkoff Moskova’da: Basına kapalı toplantı! Rus basını yazdı: Kiev masada mı menüde mi?
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...