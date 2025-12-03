Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı bölgelerde parçalı bulutlanma görülürken diğer kesimlerin az bulutlu ve açık bir gün geçirmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Ege başta olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis etkili olacak.