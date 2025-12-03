Kadraj Galeri Kadraj İkon Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı son değerlendirmelere göre sıcaklıklar hafta boyunca kademeli şekilde artarak yer yer 3 derece birden yükselecek. Buna karşın bazı bölgelerde sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkisini sürdürecek. Uzmanlar hafta sonuna doğru atmosferde hızlı bir değişim yaşanacağını belirtiyor. Sıcaklıkların dalgalanmasıyla birlikte Türkiye'nin büyük bölümünün yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 03.12.2025 07:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı bölgelerde parçalı bulutlanma görülürken diğer kesimlerin az bulutlu ve açık bir gün geçirmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Ege başta olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM ÜSTÜNDE SEYREDİYOR
Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişim beklenmiyor. Termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği ifade ediliyor. Rüzgarın ise çoğunlukla güney yönlerden; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

HAFTA SONU YENİ SAĞANAK SİSTEMİ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yeni tahmin haritaları, hafta sonu itibarıyla yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini ortaya koyuyor.

Cuma günü başlayacak gök gürültülü sağanakların pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yağışlı havanın gelecek hafta da etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

YAĞIŞ GÜNEYBATIDAN YAYILACAK
Bu hafta genelinde bulutlu ve yer yer yağışlı bir atmosferin hâkim olacağı belirtiliyor. Perşembe gününden itibaren güneybatıdan giriş yapacak yeni sistemle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği ifade ediliyor.