Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı son değerlendirmelere göre sıcaklıklar hafta boyunca kademeli şekilde artarak yer yer 3 derece birden yükselecek. Buna karşın bazı bölgelerde sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkisini sürdürecek. Uzmanlar hafta sonuna doğru atmosferde hızlı bir değişim yaşanacağını belirtiyor. Sıcaklıkların dalgalanmasıyla birlikte Türkiye'nin büyük bölümünün yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 03.12.2025 07:13