Başkan Erdoğan düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını anlattı! Dikkat çeken Çin örneği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, salı günkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından hemen sonra Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden af talebini kabul ederek, yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'yi ataması kulisleri de hareketlendirdi. Hürriyet'in haberine göre, MYK toplantısında Erdoğan, düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını şöyle anlattı:
6 AY SONRA İSE MEYVELERİNİ YİYECEĞİZ
"Ekonominin 4 sacayağı bulunuyor. Bunlar; enflasyon, ihracat, faiz ve üretim. Enflasyon ekonomik göstergeler doğrultusunda gelişiyor. Ancak ihracat ve faiz belirlenebiliyor. Türkiye'yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak ve bunun tamamen bitirilmesi için 'ekonomide yeni dönemi' başlattık. Kararları da bu yönde alıyoruz. Bu kararlar yeni Ekonomi politikasının uygulanması noktasında önemli. Altı aylık bir süreç öngörüyoruz. Zor olanı seçtik ama 4-5 aya toparlanacağız, 6 ay sonra ise meyvelerini yiyeceğiz. Vatandaş da bunu hissedecek. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız."
FAİZLE DEĞİL ÜRETİMLE
Başkan Erdoğan'ın toplantıda Türkiye'nin Çin gibi malı ucuza üretip, bunu Avrupa'ya satarak, bu üretimden dolar girdisi sağlayabileceğini anlattığı öğrenildi. Erdoğan, Çin ve Almanya gibi bazı ülkelerin "düşük faiz" politikasını yıllardır uyguladığını belirtti. Toplantıda özetle, "Bizim de bu faiz sarmalından çıkmamız lazım. 1970'lerin Almanya'sında mülteci nüfus var. Genç nüfus ve mültecileri çalıştırarak işgücünü sağlıyorlar. Çin ise genç nüfus, sanayi ve üretimle büyüdü. Biz de faizle değil, genç nüfusla, üretimle büyüme sağlamalıyız" değerlendirmelerinin yapıldığı belirtildi.