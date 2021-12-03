Başkan Erdoğan düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını anlattı! Dikkat çeken Çin örneği

MADDE MADDE ÇİN'İN DÖNÜŞÜMÜ

- 1978'den itibaren ülkenin attığı 3 önemli adım ülkede bugünkü ekonomik yapının temellerini oluşturdu.

- 1978 yılında ülkede reformların başlaması ve dışa açılma politikasının benimsenmesi ile birlikte Çin, merkezi planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçti ve son 40 yılda ülke ekonomik ve sosyal anlamda hıza gelişti. GSYİH'deki büyüme yılda ortalama yüzde 10 oldu. Bu değer, böylesine büyük bir ekonominin, tarihteki sürdürülebilir nitelikteki en hızlı büyümesi oldu.

- Bu sayede ülkedeki 850 milyon kişi yoksulluktan kurtarıldı.

- Çin özel sektörünün GSYH'deki payı yüzde 60 düzeyinde bulunuyor. Ülke dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi. Son 30 yılda ortalama yüzde 6 oranında büyüyen Çin, dünyanın en büyük imalat sektörüne sahip. Aynı zamanda en hızlı büyüyen tüketici pazarı konumunda bulunuyor.

- Ülke izlenen politikalarla, dünyanın üretim ve ticaretinin merkezi oldu.

- Çin, dünyada en çok yabancı yatırım alan 2. sıradaki ülke. UNCTAD'ın yayınladığı 2020 Dünya Yatırım Raporu'na göre 2019 yılında da ülkeye giren yabancı sermaye miktarı bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 141 milyar dolara ulaştı.

- Ticaret Bakanlığı bilgi notuna göre, 2019'da Çin'in nominal GSYİH'si 14.1 trilyon dolar oldu.

- Dış ticaret verileri açısından ise en yüksek ticaret hacmine sahip, en fazla dış ticaret fazlası veren, birinci sıradaki ihracatçı ve ikinci sıradaki ithalatçı ülke konumunda bulunuyor.