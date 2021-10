CHP tezkereye 'hayır' dedi PKK'yı mutlu etti! Bekledikleri teşekkür HDP'den geldi: CHP tarihi bir çıkış yapmıştır

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise tezkere meselesine ilişkin "Tezkere, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder." dedi.



Çelik'in açıklamaları şöyle:



Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz.



Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok.



Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır.



SKANDAL KARAR TEPKİLER GECİKMEDİ

HDP beklendiği şekilde "hayır" oyu vereceğini açıklarken CHP de ortağının peşine takılarak PKK'ya kalkan oldu. CHP'nin kararı tepkileri de beraberinde getirdi.