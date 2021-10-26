CHP tezkereye 'hayır' dedi PKK'yı mutlu etti! Bekledikleri teşekkür HDP'den geldi: CHP tarihi bir çıkış yapmıştır

HDP'DEN CHP'YE ÖVGÜ

CHP'nin bu kararı tartışma konusu yaratırken, HDP'li Ömer Gergerlioğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. CHP'nin hayır çıkışından övgüyle söz eden Gergerlioğlu, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet, iktidar 'ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız' anlayışından çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bugün TBMM'de görüşülecek. AK Parti, MHP ve İYİ Parti 15:00'te başlayacak görüşmelerde evet oyu kullanacak. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de partisinin tezkereye 'hayır' diyeceğini açıkladı.

GRUP TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında skandal sözler söyledi.