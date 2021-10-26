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    • Güncel
    • 26.10.2021 21:29
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    • 26.10.2021 21:51
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    CHP tezkereye 'hayır' dedi PKK'yı mutlu etti! Bekledikleri teşekkür HDP'den geldi: CHP tarihi bir çıkış yapmıştır

    Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyen CHP bu kararıyla PKK'yı mutlu etti. Bu durum eleştirilerin hedefi olurken, HDP'den övgü dolu sözler geldi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu CHP'nin çıkışıyla ilgili, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. " dedi.

    CHP’nin beklediği teşekkür geldi

    Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri TSK'nın sınır ötesindeki görev süresi oldu. TBMM'ye sunulacak olan Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili olarak AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'Evet' oyu vereceklerini ifade etmişti. PKK'nın siyasal kolu olarak nitelendirilen HDP tezkereye 'Hayır' oyu vereceklerini açıklarken, muhalefete de çağrıda bulunulmuştu. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada tezkere Meclis'ten geçerken HDP ve CHP ise hayır oyu verdi.

    ÖZEL HAYIR OYU VERECEKLERİNİ AÇIKLADI
    HDP'nin çağrısı sonrası CHP'nin ne yapacağı merak konusu olurken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada tezkereye hayır oyu vereceklerini aktardı. Genel kurulda da HDP ve CHP vekilleri hayır oyu verdi.

    HDP'DEN CHP'YE ÖVGÜ
    CHP'nin bu kararı tartışma konusu yaratırken, HDP'li Ömer Gergerlioğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. CHP'nin hayır çıkışından övgüyle söz eden Gergerlioğlu, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet, iktidar 'ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız' anlayışından çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

    NE OLMUŞTU?
    Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bugün TBMM'de görüşülecek. AK Parti, MHP ve İYİ Parti 15:00'te başlayacak görüşmelerde evet oyu kullanacak. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de partisinin tezkereye 'hayır' diyeceğini açıkladı.

    CHP'den Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu!

    GRUP TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLER
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında skandal sözler söyledi.



        PKK'ya kalkan olan Kılıçdaroğlu, "Gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz?" ifadelerini kullandı.



        BULDAN DA ŞAŞIRTMADI
        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye 'hayır' demelidir. Tezkereye 'evet' demeniz bu kadim sorunun çözümsüz kalmasına hizmet etmektir. Bundan kaçının." dedi.


        ÖCALAN DA HAYIR DİYOR
        HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek, Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifade etti.



        AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise tezkere meselesine ilişkin "Tezkere, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder." dedi.

        Çelik'in açıklamaları şöyle:

        Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz.

        Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok.

        Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır.

        SKANDAL KARAR TEPKİLER GECİKMEDİ
        HDP beklendiği şekilde "hayır" oyu vereceğini açıklarken CHP de ortağının peşine takılarak PKK'ya kalkan oldu. CHP'nin kararı tepkileri de beraberinde getirdi.



            Sosyal medyada vatandaşlar, skandal karara şu sözlerle tepki gösterdi:

            CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu; HDP-PKK'nın "şart" koşması ile TEZKERE için hayır diyeceğini açıklamış. Hep söylerim CHP, Türkiye için milli beka sorunudur.

            Irak ve Suriye'ye sınırötesi operasyon yetkisini uzatan tezkere onaylanmalıdır. İç siyasi tartışmalar bu tarz konulara karıştırılmamalı!

            Tezkereye "hayır" oyu vermenizi Yüce Milletimiz not etti... Şükür ki iktidar siz değilsiniz... Dış politika da, iç politika da sizinle olmaz.

            Türk Hükümeti Kuzey Irak'ta terörle mücadele için Meclis'ten tezkere istedi CHP hayır dedi. Yani CHP-HDPKK ittifakı netleşti.

            CHP bugün Kuvayı Milliye çizgisinden bütünüyle çıkıp ABD'nin fiilen güdümüne girdiğini tezkere kararıyla bir bakıma itiraf etmiştir.

            Teröristleri etkisiz hale getirmek için tezkere mecburidir. Bölücü örgütlerin ve siyasi uzantılarının CHP'deki etkisi çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. İstedikleri şey Türk ordusu sınır ötesine bir çakıl taşı atamasın. Yazıklar olsun ne diyeyim.

            CHP eşittir HDP oldu. El ele Suriye ve Irak tezkerelerine TBMM'de "hayır" oyu verecekler. Böyle olacağı belliydi, HDP bastırıyordu. CHP, HDP'nin desteğini almak uğruna ilk defa yurt dışına asker göndermeyi öngörün bir tezkereye "hayır" oyu verecek. Atatürkçüler neredesiniz?

            CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye "hayır" oyu vereceklerini duyurdu. Ortağının tehdidi etkili olmuş.

            Özgür özel Suriye-Irak tezkeresine "hayır" diyeceklerini açıklamış! Anlamı: HDPKK ne derse o!

            Mehmetçik PKK'nın tepesine binmesin istiyorlar! Kandil'e, Kobani'ye nefes borusu oluyorlar! Bunun Türk Ordusu'na silah bırak demekten farkı yok!

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