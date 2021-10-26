CHP tezkereye 'hayır' dedi PKK'yı mutlu etti! Bekledikleri teşekkür HDP'den geldi: CHP tarihi bir çıkış yapmıştır

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri TSK'nın sınır ötesindeki görev süresi oldu. TBMM'ye sunulacak olan Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili olarak AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'Evet' oyu vereceklerini ifade etmişti. PKK'nın siyasal kolu olarak nitelendirilen HDP tezkereye 'Hayır' oyu vereceklerini açıklarken, muhalefete de çağrıda bulunulmuştu. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada tezkere Meclis'ten geçerken HDP ve CHP ise hayır oyu verdi.
ÖZEL HAYIR OYU VERECEKLERİNİ AÇIKLADI
HDP'nin çağrısı sonrası CHP'nin ne yapacağı merak konusu olurken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada tezkereye hayır oyu vereceklerini aktardı. Genel kurulda da HDP ve CHP vekilleri hayır oyu verdi.
HDP'DEN CHP'YE ÖVGÜ
CHP'nin bu kararı tartışma konusu yaratırken, HDP'li Ömer Gergerlioğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. CHP'nin hayır çıkışından övgüyle söz eden Gergerlioğlu, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet, iktidar 'ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız' anlayışından çıkmıştır." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bugün TBMM'de görüşülecek. AK Parti, MHP ve İYİ Parti 15:00'te başlayacak görüşmelerde evet oyu kullanacak. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de partisinin tezkereye 'hayır' diyeceğini açıkladı.
GRUP TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLER
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında skandal sözler söyledi.