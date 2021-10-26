Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.10.2021 15:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2021 15:35
    ABONE OL

    HDP'nin dostu CHP'nin Suriye - Irak tezkeresine hayır oyu vereceğini açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi

    Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin Meclis'te görüşülmesi öncesinde CHP, vereceği oyu açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Suriye - Irak tezkeresine 'hayır' oyu vereceğiz" dedi. CHP'nin ortağı HDP'li Pervin Buldan da TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifade etti. HDP ve CHP'nin PKK'ya kalkan olan bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi.

    CHP, Suriye - Irak tezkeresine hayır oyu verecek

    Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bugün TBMM'de görüşülecek. AK Parti, MHP ve İYİ Parti 15:00'te başlayacak görüşmelerde evet oyu kullanacak. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de partisinin tezkereye 'hayır' diyeceğini açıkladı.

    GRUP TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLER
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında skandal sözler söyledi.



    PKK'ya kalkan olan Kılıçdaroğlu, "Gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz?" ifadelerini kullandı.



    BULDAN DA ŞAŞIRTMADI
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye 'hayır' demelidir. Tezkereye 'evet' demeniz bu kadim sorunun çözümsüz kalmasına hizmet etmektir. Bundan kaçının." dedi.

    ÖCALAN DA HAYIR DİYOR
    HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek, Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifade etti.

    SKANDAL KARAR TEPKİLER GECİKMEDİ
    HDP beklendiği şekilde "hayır" oyu vereceğini açıklarken CHP de ortağının peşine takılarak PKK'ya kalkan oldu. CHP'nin kararı tepkileri de beraberinde getirdi.



        Sosyal medyada vatandaşlar, skandal karara şu sözlerle tepki gösterdi:

        CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu; HDP-PKK'nın "şart" koşması ile TEZKERE için hayır diyeceğini açıklamış. Hep söylerim CHP, Türkiye için milli beka sorunudur.

        Irak ve Suriye'ye sınırötesi operasyon yetkisini uzatan tezkere onaylanmalıdır. İç siyasi tartışmalar bu tarz konulara karıştırılmamalı!

        Tezkereye "hayır" oyu vermenizi Yüce Milletimiz not etti... Şükür ki iktidar siz değilsiniz... Dış politika da, iç politika da sizinle olmaz.

        Türk Hükümeti Kuzey Irak'ta terörle mücadele için Meclis'ten tezkere istedi CHP hayır dedi. Yani CHP-HDPKK ittifakı netleşti.

        CHP bugün Kuvayı Milliye çizgisinden bütünüyle çıkıp ABD'nin fiilen güdümüne girdiğini tezkere kararıyla bir bakıma itiraf etmiştir.

        Teröristleri etkisiz hale getirmek için tezkere mecburidir. Bölücü örgütlerin ve siyasi uzantılarının CHP'deki etkisi çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. İstedikleri şey Türk ordusu sınır ötesine bir çakıl taşı atamasın. Yazıklar olsun ne diyeyim.

        CHP eşittir HDP oldu. El ele Suriye ve Irak tezkerelerine TBMM'de "hayır" oyu verecekler. Böyle olacağı belliydi, HDP bastırıyordu. CHP, HDP'nin desteğini almak uğruna ilk defa yurt dışına asker göndermeyi öngörün bir tezkereye "hayır" oyu verecek. Atatürkçüler neredesiniz?

        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye "hayır" oyu vereceklerini duyurdu. Ortağının tehdidi etkili olmuş.

        Özgür özel Suriye-Irak tezkeresine "hayır" diyeceklerini açıklamış! Anlamı: HDPKK ne derse o!

        Mehmetçik PKK'nın tepesine binmesin istiyorlar! Kandil'e, Kobani'ye nefes borusu oluyorlar! Bunun Türk Ordusu'na silah bırak demekten farkı yok!

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aleyna Çakır’ın ölümünden de yargılanacak
        Haberler Güncel HDP'nin dostu CHP'nin Suriye - Irak tezkeresine hayır oyu vereceğini açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi
            SON DAKİKA