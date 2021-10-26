HDP'nin dostu CHP'nin Suriye - Irak tezkeresine hayır oyu vereceğini açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi

Irak ve Suriye'ye 2, Lübnan'a 1 yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bugün TBMM'de görüşülecek. AK Parti, MHP ve İYİ Parti 15:00'te başlayacak görüşmelerde evet oyu kullanacak. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de partisinin tezkereye 'hayır' diyeceğini açıkladı.
GRUP TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLER
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında skandal sözler söyledi.
PKK'ya kalkan olan Kılıçdaroğlu, "Gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz?" ifadelerini kullandı.
BULDAN DA ŞAŞIRTMADI
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye 'hayır' demelidir. Tezkereye 'evet' demeniz bu kadim sorunun çözümsüz kalmasına hizmet etmektir. Bundan kaçının." dedi.
ÖCALAN DA HAYIR DİYOR
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek, Irak ve Suriye tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini ifade etti.
SKANDAL KARAR TEPKİLER GECİKMEDİ
HDP beklendiği şekilde "hayır" oyu vereceğini açıklarken CHP de ortağının peşine takılarak PKK'ya kalkan oldu. CHP'nin kararı tepkileri de beraberinde getirdi.