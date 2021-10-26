HDP'nin dostu CHP'nin Suriye - Irak tezkeresine hayır oyu vereceğini açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi





Sosyal medyada vatandaşlar, skandal karara şu sözlerle tepki gösterdi:



CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu; HDP-PKK'nın "şart" koşması ile TEZKERE için hayır diyeceğini açıklamış. Hep söylerim CHP, Türkiye için milli beka sorunudur.



Irak ve Suriye'ye sınırötesi operasyon yetkisini uzatan tezkere onaylanmalıdır. İç siyasi tartışmalar bu tarz konulara karıştırılmamalı!



Tezkereye "hayır" oyu vermenizi Yüce Milletimiz not etti... Şükür ki iktidar siz değilsiniz... Dış politika da, iç politika da sizinle olmaz.



Türk Hükümeti Kuzey Irak'ta terörle mücadele için Meclis'ten tezkere istedi CHP hayır dedi. Yani CHP-HDPKK ittifakı netleşti.



CHP bugün Kuvayı Milliye çizgisinden bütünüyle çıkıp ABD'nin fiilen güdümüne girdiğini tezkere kararıyla bir bakıma itiraf etmiştir.



Teröristleri etkisiz hale getirmek için tezkere mecburidir. Bölücü örgütlerin ve siyasi uzantılarının CHP'deki etkisi çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. İstedikleri şey Türk ordusu sınır ötesine bir çakıl taşı atamasın. Yazıklar olsun ne diyeyim.



CHP eşittir HDP oldu. El ele Suriye ve Irak tezkerelerine TBMM'de "hayır" oyu verecekler. Böyle olacağı belliydi, HDP bastırıyordu. CHP, HDP'nin desteğini almak uğruna ilk defa yurt dışına asker göndermeyi öngörün bir tezkereye "hayır" oyu verecek. Atatürkçüler neredesiniz?



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye "hayır" oyu vereceklerini duyurdu. Ortağının tehdidi etkili olmuş.



Özgür özel Suriye-Irak tezkeresine "hayır" diyeceklerini açıklamış! Anlamı: HDPKK ne derse o!



Mehmetçik PKK'nın tepesine binmesin istiyorlar! Kandil'e, Kobani'ye nefes borusu oluyorlar! Bunun Türk Ordusu'na silah bırak demekten farkı yok!