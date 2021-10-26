SON DAKİKA: CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi de tezkereye 'evet' diyecek

Türk siyasetinin bugünkü konusu Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev alması için TBMM'ye gelecek tezkere oylaması. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıklarken PKK'yı sevindirdi ve bir kez daha kimin yanında olduğunu gösterdi.
İNCE'NİN PARTİSİ 'EVET' DİYECEK
Her fırsatta CHP'nin yerli ve milli olmadığına dikkat çeken ve CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin ekibi ise Türk askerinin Irak ve Suriye'ye gönderilmesine 'evet' diyecek.
"BİNLERCE TIR NAMLUSUNA GÜL TAKACAK DEĞİLİZ"
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisinin 'Evet' kararını Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, güvenliğine karşı çevrilmiş binlerce tır silahın namlusuna gül takacak değiliz. ABD'nin Larissa, Girit, Dedeağaç ve güneyimizde kuşatmasını görüyoruz. 2 yıllık süreye şerh koyarak Memleket Partisi olarak TEZKERE oyumuz EVET."
CHP 'HAYIR' DİYECEĞİNİ AÇIKLADI
Son dakika haberleri... CHP'li Özgür Özel "Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen tezkerede, terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü vurgulandı.
Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtildi. Tezkereye ilişkin görüşmelerde AK Parti, MHP ve İYİ Parti "evet" diyecek. HDP ise "hayır" tutumunu devam ettirecek.
HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.
Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi.
CHP'DEN TEZKERE İLE İLGİLİ 14 SORU
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ardından tezkereye hayır oyu vereceklerini açıklayan CHP, skandalın üstüne örtmek için bazı sorular yöneltti.
CHP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu sorulara yer verildi:
1-Suriye'ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2014 yılında Suriye politikası neydi, bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir?
2 -Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken, bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan 2 yılı kapsıyor?
3- Son tezkerelerde yer alan Fırat'ın doğusu vurgusuna ne oldu?
4-Barış Harekatı'nın ana hedefini oluşturan; Fırat'ın doğusunda "145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge"ye ne oldu?