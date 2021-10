SON DAKİKA: CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi de tezkereye 'evet' diyecek

GRUP TOPLANTISINDA SKANDAL SÖZLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında tezkere hakkında skandal sözler söyledi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

İsterdik ki, gruplara bilgi verilsin. Tezkere geldi. İlgili bürokratlar gitsinler, grup başkanvekillerini veya partilerin genel başkanlarını ziyaret edip efendim biz bu tezkereyi şu gerekçelerle getiriyoruz. Şu milli çıkarlarımız var deselerdi. Olmadı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, gelin buna evet diyorlar. Hangi gerekçeyle? Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Sen bir bak bakalım kardeşim. Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın. Niye kardeşim? Bunu başkaları yapabilir ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz? MHP senin her dediğine evet diyebilir ama biz milli kurtuluş savaşı döneminden gelen bir partiyiz.