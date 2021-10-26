SON DAKİKA: CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi de tezkereye 'evet' diyecek

Türk siyasetinin bugünkü konusu Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev alması için TBMM'ye gelecek tezkere oylaması. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıklarken PKK'yı sevindirdi ve bir kez daha kimin yanında olduğunu gösterdi.

İNCE'NİN PARTİSİ 'EVET' DİYECEK

Her fırsatta CHP'nin yerli ve milli olmadığına dikkat çeken ve CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin ekibi ise Türk askerinin Irak ve Suriye'ye gönderilmesine 'evet' diyecek.