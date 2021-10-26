SON DAKİKA: CHP Suriye-Irak tezkeresi için 'hayır' kararını nasıl aldı? Kılıçdaroğlu kimi dinledi? İşte tüm detaylar...

Biz iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz barış içinde diyoruz. Beyefendinin bakış açısı ise bir de şimdi İdlib'ten bir ordu gelsin. Suriye ile savaş değil, Suriye ile barışacağız.

Hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Suriye'de askerimiz ve polisimiz gitti, ne mücadelesi? Barış varken neden kavga? 33 askerimizi Ruslar şehit etti. Soruyorum sen ne yaptın? Koşa koşa gittin Putin'in ayağına. Bu benim onuruma dokunuyor.

Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun. Hiçbir askerimizin burnu kanamasın. Niye yapıyorsunuz siz bunu? Bunların terk ettiği vatan toprağına bayrağımızı yeniden dikeceğiz. Süleyman Şah Türbesi'ni oraya götüreceğiz.