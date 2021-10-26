SON DAKİKA: CHP Suriye-Irak tezkeresi için 'hayır' kararını nasıl aldı? Kılıçdaroğlu kimi dinledi? İşte tüm detaylar...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesine konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.
CHP 'HAYIR' KARARINI NASIL ALDI?
Peki Cumhuriyet Halk Partisi, hayır deme kararını nasıl aldı? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar:
Geçtiğimiz hafta yapılan CHP Parti Meclisi'nde Suriye-Irak tezkeresi hiç konuşulmadı. CHP'nin ilgili yöneticileri tezkereyle ilgili bir çalışma hazırlayıp bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Kılıçdaroğlu ise konunun CHP MYK'sında (Merkez Yürütme Kurulu) ele alınıp karar verileceğini belirtti.
MYK'DA KARAR ÇIKMADI
CHP MYK'sında genel ağırlık "hayır" yönündeyken Suriye ve Irak tezkeresine "evet" denilmesini savunan partililer de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise MYK'da herkesin görüşünü dinledi ancak bir karar belirtmedi. Yani CHP MYK'sı da tezkereyle ilgili bir karar çıkmadan dağıldı.
KILIÇDAROĞLU 'HAYIR' KARARINI KİMDEN ALDI?
Tüm bu yaşananlardan sonra akıllara şu soru geliyor: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suriye-Irak tezkeresi için "hayır" kararını nasıl aldı? Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısından önceye kadar istişareler yaptı. HDP'yi ve PKK'yı sevindiren desteği için Kılıçdaroğlu'nun kimlerle konuştuğu merak konusu olurken grup toplantısında ise tezkereye "hayır" diyeceklerini duyurdu.