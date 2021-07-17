Arefe günü oruç tutulur mu? 2021 Kurban Bayramı arefe orucu var mı? Arefe gününde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Dualar edilecek, oruçlar tutulacak ve ibadetler yapılacak. Bu mübarek günü dualarla dolu halde geçirmek isteyen vatandaşlar, arefe orucu var mı sorusunun cevabını da sorguluyor. Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur.