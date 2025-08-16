PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı

CHP'li Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediye'si ulaşıma zam kararı ladı. 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 30 TL, öğrenci ücreti 15 TL, öğretmen ücreti 20 TL, 60 yaş üstü yolcular için ise 25 TL oldu. İZBAN için de flaş bir karar alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı

CHP'li Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediye'si ulaşıma zam yaptı.

YENİ TARİHE NE KADAR OLDU?
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, kent merkezinde uygulanan A Tarifesi kapsamında tam biniş ücreti 25 TL'den 30 TL'ye çıkarıldı.

İzmir'de ulaşıma zam yapıldıİzmir'de ulaşıma zam yapıldı

ÖĞRENCİ ÜCRETİ
Öğrenci ücreti 10 TL'den 15 TL'ye, öğretmen ücreti ise 17,72 TL'den 20 TL'ye yükseltildi. 60 yaş üstü yolcular için biniş ücreti 20 TL'den 25 TL'ye çıkarılırken, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 TL'den 6,34 TL'ye yükseldi.

Mevcut 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu kapsamda, ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olarak devam edecek.

Öte yandan, sabah ve akşam belirli saatlerde uygulanan Halk Taşıt tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İZBAN hariç tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olan uygulama, her gün 05.00-07.00 ile 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak sürecek. Bu saatlerde geçerli olan ücretler; tam biniş için 15 TL, öğrenci için 7,5 TL, öğretmen için 10 TL, 60 yaş üstü yolcular için ise 12,5 TL olarak uygulanacak.

İzmir'de ulaşıma zam yapıldıİzmir'de ulaşıma zam yapıldı

İZBAN KARARI
İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN), 90 dakika aktarma ile Halk Taşıt uygulaması, meclis kararı ile kaldırıldı. TCDD ile belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılmasına yönelik madde kabul edilirken yeni düzenlemeye göre İzmirim Kart, İZBAN yeni bir sistem kurana kadar geçerli olacak. Yolcular yalnızca belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacak.
Diğer ulaşım araçlarında ise mevcut sistem devam edecek.

İzmir grevinde 7 gün sonra uzlaşma sağlandı! Ulaşım felç oldu sokaklar çöp dağlarıyla kaplandıİzmir grevinde 7 gün sonra uzlaşma sağlandı! Ulaşım felç oldu sokaklar çöp dağlarıyla kaplandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Alaska'da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan Avrupa'ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray'dan olay paylaşım
İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı
Sındırgı depreminin hasar raporu! Bakan Murat Kurum açıkladı
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!
Önce Putin sonra Zelenskiy! Alaska görüşmesi sonrası Ukraynalı lider ABD'ye gidiyor | Masada hangi konular var?
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP'li belediyelerde klasik tablo! İzmir'den sonra İzmit de çöp çukur çamur | "Hizmet veremeyeceklerse bizim başımıza gelmesinler"
İstanbul dahil 13 il listede! Meteoroloji uyardı: Hızı 70 km olacak!
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Avrupa'da panik: İlk hamle The Economist'ten
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! İzmir'de mücadele sürüyor: Havadan ve karadan müdahale
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme “bomba” gibi düştü | En son İran'da görülmüştü
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!