Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?

Yeşiltaş, "Transferler geçişler devam edecek. Hem iktidar hem muhalefet kulislerinde bu geçilşlerin devam edeceği yönünde bilgiler var. Özellikle CHP'li isimler başta olmak üzere bazı il ve ilçe belediye başkanlarının partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN YENİ KATILIMLARIN SİNYALİNİ VERDİ: RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Öte yandan Başkan Erdoğan da AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmasında partiye yeni katılıların olacağının sinyalini verdi.

14 Ağustos'taki programda AK Parti rozetlerini takacakları belediye başkanlarını canıgönülden tebrik eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi pisliklerini örtmek için, kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Edepten payesi olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere, evelallah pabuç bırakmayız. Kültürümüzde 'Kem söz sahibine aittir.' Hakaretle karşısındakini küçülteceğini zanneden sadece kendisini rezil ve rüsva eder. Edepten, adaptan, asgari nezaketten yoksun bir siyasi dilin ve siyasetçinin ne ülkeye ne millete ne de genel başkanı olduğu partisine hiçbir faydası olmaz. Bu şahıs sadece bizi değil, çok daha çirkin, çok daha hakaretamiz ifadelerle partisindeki insanları da hedef alıyor. Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değildir.

ÖZGÜR ÖZEL'E: BEYEFENDİ RAHATSIZ OLMUŞ ONU DAHA ÇOK RAHATSIZ EDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. Bu zat, şunu bilsin, anlasın, hiçbir zaman da unutmasın, medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastleri düzenleyenlerin zorbalıklarına bugüne kadar asla boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz. Beyefendi rahatsız olmuş. Varsın olsun. Onu daha çok rahatsız edeceğiz. O, gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. AK kadrolar olarak bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız."