Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir , rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı. "Rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tanık Atalay Demirbaş'ın iddialarında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı 'nın eski kâtibi Kürşat Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Çallı ile 2016-21 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı dönemde katipliğini yaptığını belirten Yılmaz, "Ben Cengiz Çallı'nın katipliğini yaptığım dönemde hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşündüğüm, garipsediğim bazı olaylara şahit oldum. Mesela Rezan Epözdemir, vekilliğini yaptığı bir otel ile ilgili yayınlanan haber metnine ilişkin erişim engeli talebi yetkisiz olmamıza rağmen Cengiz Çallı tarafından yapıldı." açıklamasını yaptı.

"YETKİLİ OLMADIĞI DOSYALARDA SORGULATMA YAPARDI"



Yılmaz, 2016-2021 arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Çallı ile çalıştığını belirterek, Epözdemir'in haftada bir adliyeye geldiğini, yetkili olmadıkları dosyalarda UYAP üzerinden tarafların kimlik ve adres bilgilerini sorgulattığını anlattı. Ayrıca, şahsi vekalet sunduğu dosyalar için diğer hâkim ve savcılardan delil durumu öğrenme, dosyayı hızlandırma gibi taleplerde bulunduğunu, Çallı'nın bu doğrultuda bazı isimlerle görüştüğünü söyledi. İki ismin çok samimi olduğunu ifade eden Kürşat Yılmaz, "Rezan neredeyse haftada bir sıklıkla Cengiz'in odasına ziyarete gelirdi. Cengiz'in odasına gelişlerinde yaklaşık 4-5 kez bizim büromuz ile alakası olmayan, soruşturmasını bizim yürütmediğimiz şahsi vekaletle takip ettiği dosyalarda tarafların kimlik bilgilerini, adreslerini veya UYAP sistemi üzerinden sorgulanabilen diğer bilgileri Cengiz Çallı'nın UYAP üzerindeki savcılık rolü ekranından sorguladığına şahit oldum." dedi.

Yılmaz, Epözdemir'in Çallı ve ailesini tatile götürdüğünü, İstanbul'un en pahalı restoranlarında ağırladığını, tüm masrafları ödediğini, "Burası yeni açılmış, pahalı" gibi konuşmalara şahit olduğunu aktardı. Çallı hakkında rüşvet soruşturması başlatıldığı gün, Epözdemir'in panikle Çallı'nın koruması Emre Atak'ı arayarak araçtaki şerhin kaldırılması için koruma şubeye gitmesini istediğini, Emre Atak'ın "Savcı beyin başına gelenlere bak, bunun derdine bak" dediğini ifade etti. Katip Yılmaz şöyle konuştu:



PANİK TELEFONU



"Rezan büyük bir panikle Cengiz Çallı'nın koruması olan Emre Atak isimli şahsı aradı. Bu görüşme esnasında ben de Emre'nin yanındaydım. Rezan Emre'ye hemen şerh kararını kaldırmak üzere koruma şubeye gitmesini söyledi. Hatta telefonu kapattıktan sonra Emre "Savcı beyin başına gelenlere bak bunun derdine bak sadece kendini düşünüyor dedi" ve koruma kararını kaldırmak üzere koruma şubeye gitti."