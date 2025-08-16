PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama! "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz.

Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.

