Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! İki bomba birden

Tammy Abraham, Orkun kökçü ve Wilfred Ndidi gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, David Jurasek ve Taylan Bulut'u da renklerine bağladı. Sıra ise eksikleri tamamlamaya geldi.
MONTELLA'DAN ZİYARET
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'nde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ağırladı. Türk futbolundaki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunan iki teknik adam, kısa süren görüşmede milli takım ve kulüp futbolu üzerine değerlendirmelerde bulundu.
FORMA HEDİYE EDİLDİ
Ziyaretin sonunda Solskjaer, Montella'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. İtalyan çalıştırıcı, bu jest karşısında teşekkürlerini iletti. Montella, tesis ziyaretinde Beşiktaşlı futbolcularla da bir araya geldi. Siyah-beyazlı oyuncularla kısa bir sohbet gerçekleştiren deneyimli teknik adam, başarı dileklerini sundu.
MUSTAFA 3-4 HAFTA YOK
Siyah-beyazlılardan son olarak Mustafa Erhan Hekimoğlu için sakatlık açıklaması geldi. Yapılan açıklamada
"Futbol A Takımımızın St. Patrick's ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir." denildi.
Genç futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.