Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! İki bomba birden

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için harekete geçti. Listede bir isim daha var. İşte detaylar...

Tammy Abraham, Orkun kökçü ve Wilfred Ndidi gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, David Jurasek ve Taylan Bulut'u da renklerine bağladı. Sıra ise eksikleri tamamlamaya geldi.

MONTELLA'DAN ZİYARET

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'nde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ağırladı. Türk futbolundaki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunan iki teknik adam, kısa süren görüşmede milli takım ve kulüp futbolu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ziyaretin sonunda Solskjaer, Montella'ya isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. İtalyan çalıştırıcı, bu jest karşısında teşekkürlerini iletti. Montella, tesis ziyaretinde Beşiktaşlı futbolcularla da bir araya geldi. Siyah-beyazlı oyuncularla kısa bir sohbet gerçekleştiren deneyimli teknik adam, başarı dileklerini sundu.

MUSTAFA 3-4 HAFTA YOK

Siyah-beyazlılardan son olarak Mustafa Erhan Hekimoğlu için sakatlık açıklaması geldi. Yapılan açıklamada

"Futbol A Takımımızın St. Patrick's ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir." denildi.

Genç futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İLK TRANSER JURASEK

Masuaku ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta ilk hamle sol beke geldi. Yönetim, Orkun Kökçü ile aynı takımda forma giyen David Jurasek'i kiralık olarak renklerine bağladı.

SEZONUN YILDIZI ABRAHAM

Ciro Immobile'nin performansından memnun olmayan Beşiktaş, yeni golcüsünü de İtalya'dan buldu. Kartal, sezonu Milan'da kiralık olarak tamamlayan İngiliz yıldız İstanbul'a geldi.

GOLLERLE BAŞLADI

Sezon boyunca gol yükünü sırtlaması beklenen 27 yaşındaki süper yıldız, çıktığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı ve çok iyi bire başlangıca imza attı.

EVİNE GELDİ

Kariyerine Hollanda'da başlayan Orkun Kökçü'nün adresi Beşiktaş oldu. Ailesinden gelen bir gelenek olan Beşiktaşlılığını her defasında dile getiren milli yıldız, Bruno Lage ile yaşadığı sorunun ardından Benfica'dan ayrıldı ve çocukluk aşkının formasını giymeye başladı.

214 DAKİKA OYNADI

Feyenoord ve Benfica'da üstlendiği rollerle adından söz ettiren ve pek çok Avrupa kulübünün de dikkatini çeken Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla 3 maça çıktı. Söz konusu mücadelelerde 214 dakika süre aldı.

SON BOMBA WILFRED NDIDI

Orta sahada Al Musrati, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic'e sahip olan Beşiktaş, istediği verimi almakta problem yaşayınca takviye yapma kararı aldı. 2017'den bu yana Leicester'da kariyerini sürdüren Wilfred Ndidi'nin tapusu alındı.

TAKIMININ HER ŞEYİYDİ

İngiliz ekibinde 8 sene geçiren Nijeryalı yıldız, birçok başarıya imza atmasıyla birlikte gösterdiği istikrarla da ön plana çıkmayı başardı. 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 Championship zaferi yaşadı.

GENÇLİK AŞISI TAYLAN BULUT

Sağ bekte problem yaşayan ve Jonas Svensson ile henüz yollarını ayıramayan Beşiktaş, bu mevkiye flaş bir hamle yaptı. Schalke 04'ten Taylan Bulut'u İstanbul'a getirdi.

"HERŞEYİMİ VERECEĞİM"

Kendisini taşıyan özel uçakla şehre inen Taylan Bulut, havalimanında yaptığı açıklamada; "Burada olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Kulübümüz ve taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

UZUN SÜREDİR TAKİPTE

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç da; ""Camiamıza ve Taylan'a hayırlı olsun. Taylan Bulut'u uzun süredir takip ediyorduk. Uzun yıllar boyunca kulübümüze hizmet edeceğine, taraftarlarımızla beraber güzel günler geçireceğimize inanıyoruz." dedi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın, Almanya 2. Lig ekiplerinden Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Taylan Bulut, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bulut; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." denildi.

SIRADA KANAT VAR

Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda operasyonunu sürdüren Beşiktaş'ta sıra kanat hamlesi geldi. Oyunu yönlendirebilecek yetenekte bir isim isteyen Norveçli teknik adama Fenerbahçe'nin eski yıldızı sunuldu. Çıkan onayın ardından teklif yapıldı.

ELJIF ELMAS BOMBASI

2020 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olarak Avrupa kariyerine adım atan ve sonrasında Leipzig'e geçen Eljif Elmas için dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi.

5 MİLYON EUROYU GERİ ÇEVİRDİ

İtalyan basınında yer alan Tuttomercatoweb'in haberine göre, Beşiktaş 25 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcuya yıllık 5 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Ancak Elmas, bu teklifi reddetti.

Haberde, Elmas'ın kariyerine Serie A veya Premier League ekiplerinde devam etmek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakmadığı vurgulandı. Kartal'da Abraham, Orkun ve Ndidi transferlerini bitirmenin verdiği hava ile birlikte bu süreçten kolay kolay çekilmeyeceği öğrenildi.

WEST HAM DA İSTİYOR

Kuzey Makedonyalı yıldız için İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham United'ın da devreye girdiği aktarıldı. İngiliz kulübünün oyuncu için resmi adımlar atabileceği kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon hem Leipzig hem de Torino formalarıyla toplam 19 maçta süre alan Eljif Elmas, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FORVETE DE TAKVİYE

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's'i eleyerek adını play-off turuna yazdıran Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, forvet hattını güçlendirmek için Fransa'dan sürpriz bir isme yöneldi.

FRANSA'DAN BAYO LİSTEDE

Beşiktaş yönetimi, Lille forması giyen Gineli santrfor Mohamed Bayo için devreye girdi. 26 yaşındaki golcü, Fransız ekibinde gösterdiği performansla dikkat çekerken, Beşiktaş'ın hücum hattı için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

2 YILLIK KONTRAT

AfricaFoot'un haberine göre siyah-beyazlılar, Bayo'ya maaş artışı içeren iki yıllık bir sözleşme önerdi. Ayrıca oyuncuya, Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki hedeflerini içeren iddialı bir sportif proje sunuldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Beşiktaş, oyuncu cephesiyle görüşmelerin ardından transferi resmileştirmek için kısa süre içinde Lille ile masaya oturacak. Gineli futbolcunun Fransız ekibiyle 2026'ya kadar süren sözleşmesi bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ 2.8 MİLYON

Fransız basınındaki bilgilere göre Mohamed Bayo'nun güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro seviyesinde. 1.85 boyundaki santrfor, kariyerinde daha önce Clermont Foot formasıyla dikkat çekici performanslar sergilemiş, Lille'de ise rotasyon oyuncusu olarak görev yapmıştı.

