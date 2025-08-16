Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! İki bomba birden

SON BOMBA WILFRED NDIDI Orta sahada Al Musrati, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic'e sahip olan Beşiktaş, istediği verimi almakta problem yaşayınca takviye yapma kararı aldı. 2017'den bu yana Leicester'da kariyerini sürdüren Wilfred Ndidi'nin tapusu alındı.

TAKIMININ HER ŞEYİYDİ İngiliz ekibinde 8 sene geçiren Nijeryalı yıldız, birçok başarıya imza atmasıyla birlikte gösterdiği istikrarla da ön plana çıkmayı başardı. 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 Championship zaferi yaşadı.

GENÇLİK AŞISI TAYLAN BULUT Sağ bekte problem yaşayan ve Jonas Svensson ile henüz yollarını ayıramayan Beşiktaş, bu mevkiye flaş bir hamle yaptı. Schalke 04'ten Taylan Bulut'u İstanbul'a getirdi.

"HERŞEYİMİ VERECEĞİM" Kendisini taşıyan özel uçakla şehre inen Taylan Bulut, havalimanında yaptığı açıklamada; "Burada olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Kulübümüz ve taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.