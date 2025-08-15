Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Karamürsel'de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı

Yurdun farklı bölgelerinden artan sıcakların da etkisiyle orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.
Takvim.com.tr dakika dakika bölgeden gelişmeleri aktarıyor.
CANLI ANLATIM
GELİBOLU YANGINI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Yangın saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 11 uçak, 10 helikopter karadan ise 30 arazöz, 5 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 320 personel ile müdahale ediliyor. Yangında tedbir amaçlı Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tahliye ediliyor. Bölgede müdahale çalışmaları devam ederken yangın, dron ile havadan görüntülendi.
KARAMÜRSEL KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karamürsel'de çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını şu ifadelerle duyurdu:
Kocaeli / Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.
Çanakkale / Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.
8 NOKTADA TAM KONTROL
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin bilgi verdi. Yumaklı 8 noktada tam kontrolün sağlandığını Kocaeli / Karamürsel yangınının ise büyük ölçüde kontol altına alındığını duyurdu.
Yumaklı şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara, kara ve havadan yapılan yoğun müdahalelerin sonucunda;
Mersin / Anamur,
Mersin / Silifke,
Diyarbakır / Lice,
Adıyaman / Besni,
Afyonkarahisar / Bolvadin,
Karaman / Ermenek,
Çanakkale / Bayramiç ve
İzmir / Urla yangınları TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.
Kocaeli / Karamürsel yangını ise BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Bölgede soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz."
KARAMÜRSEL YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Kocaeli Valiliği, Karamürsel ilçesinde dün çıkan orman yangınının enerjisinin havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldüğünü bildirdi.
Suludere Mahallesi mevkisinde dün 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak katılıyor.
İki ambulans ve 4 UMKE aracı ile GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçları da haberleşmenin kesintisiz sağlanması için sahada bulunuyor.
Valilikten yapılan açıklamada, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü, alevlere havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi. Bu arada, dün tedbir amacıyla tahliye edilen Safiye, Suludere ve Akçat mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
AFYONKARAHİSAR'DA KONTROL
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisindeki engebeli arazide dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, treyler ve helikopter sevk edildi.
Bodur ağaçlık alanların bulunduğu bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 150 hektar otluk ve bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
İZMİR'DE YANGIN
İzmir'in Urla ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Urla ilçesine bağlı Kadıovacık Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazöz, su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
NERELER YANIYOR NERELER SÖNDÜ?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal meya hesabı üzerinden orman yangınlarına ilişksin son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda:
📍 Bursa / İznik,
📍 Zonguldak / Merkez,
📍 Bartın / Amasra,
📍 Muğla / Fethiye,
📍 Balıkesir / Edremit yangınlarında TAM KONTROL SAĞLANMIŞTIR.
📍 Adıyaman / Besni ve
📍 Balıkesir Erdek yangınları BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.
📍 Kocaeli / Karamürsel,
📍 Karaman / Ermenek,
📍 Afyonkarahisar / Bolvadin yangınlarının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda ENERJİSİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.
Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz.
RÜZGAR MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde saat 12.30 sıralarında Akçat ve Suludere mevkilerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ile sivil toplum kuruluşları sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması üzerine Akçat köyü tahliye edilirken, bazı evlerde hasar meydana geldi.
Havadan 6 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 75 araç ve 200 personelin katıldığı söndürme çalışmaları, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Ekiplere vatandaşlar da kendi imkanlarıyla destek veriyor.
TAHLİYELER BAŞLADI
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, 1 mahallede tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı.
Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.
Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
- 1 mahallede tahliye çalışması başlatıldı
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Akçat Mahallesi'nde tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karamürsel'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlere karşı mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
KARAMÜRSEL'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Karamürsel ilçesine bağlı Suludere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, müdahaleye başlarken bölge halkı da çalışmalara destek veriyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
BURSA'DA YANGIN
Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden bölge sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan başlattığı müdahale sürüyor.
YANGINLARDA SON DURUM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son durumla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yeşil Vatanımızı savunmaya, alevlerle mücadelemize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Hatay’ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük öçlüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olalım. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım"
BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA
Mersin'in Silifke ilçesinde, iki gün önce çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü.
Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
YANGINDA İLK GÜN
Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahaleye başlanmıştı.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayanlar tahliye edilmişti.
YANGINDA İKİNCİ GÜN
Yangının ikinci gününde iki uçağın da destek verdiği çalışmalarda ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye çevre illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Yayılan alevler nedeniyle 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 hane boşaltılmış, 1851 kişi tahliye edilmişti.
Dumandan etkilenen 1 personel ve 16 kişinin tedavileri sonrası taburcu edildiği, yangında 53 hanenin zarar gördüğü bildirilmişti.
Yangının ilk gününde trafiğe kapatılan Silifke-Gülnar kara yolu yeniden ulaşıma açılmıştı.
OGM SON DURUMU PAYLAŞTI
Orman Genel Müdürlüğü yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Yeşil Vatan'da devam eden yangınlardan, Adana Aladağ'ı kontrol altına aldık. Mersin Silifke, Hatay Hassa ve Antakya'da büyük ölçüde kontrolü sağladık. Mersin Anamur'un ise enerjisini düşürdük. Ülkemiz genelindeki yangınların tamamını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."
MERSİN'DE YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınına 3'üncü gününde, Anamur ilçesindeki orman yangınına ise 2'nci gününde müdahale devam ediyor.
Silifke ilçesinde önceki gün 3 noktada orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Yangının 3'üncü gününde ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Dün Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını da devam ediyor. Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi'nin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
HATAY'DA ALEVLERLE MÜCADELE
Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerindeki orman yangınları devam ediyor.
Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde önceki gün orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgede iki mahallede 1115 kişinin evlerinden tahliye edildi. Üçüncü gününe giren orman yangına gece boyu 259 araç ve 592 personelle müdahale edildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.
Öte yandan Yayladağı'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları da ikinci gününde. Gece boyu ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'ndeki yangına 78 araç, 159 personel ile Suriye'nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı.