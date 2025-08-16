PODCAST CANLI YAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri, gıda sektöründeki hileli ürünleri bir kez daha gözler önüne serdi. Bifet markasıyla piyasaya sürülen "Dana Işıl İşlem Görmüş Baton Sucuk"ta domuz eti bulunduğu tespit edildi. Bu, firmanın ilk vakası değil... Son olarak 31 Temmuz'da yine domuz skandalıyla gündeme gelen firma daha önce de Yeditepe ve Gurme gibi farklı isimlerle benzer skandallara karışmış Takvim.com.tr bu firmayı ifşa etmişti. Firmanın sahibi İlko Köse, şirket ismi değişikliği yaparak vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ederken vatandaşlar, söz konusu şirketin bir an önce kapatılmasını istiyor... İşte dana diyerek domuz eti satan Bifet firmasının skandalları...

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesini yayınladı.

BİFET'TE YİNE DOMUZ SKANDALI
Yeni listede peynirlerde hile, baharatlarda yasaklı boya maddesi, kıymada sakatat katkısı tespit edilirken, en büyük skandala yine Bifet markası imza attı.

Bifet'in "Dana Işıl İşlem Görmüş Baton Sucuk" adıyla satılan ürününde domuz eti çıktı.

Firmanın 31 Temmuz'daki listede de "Dana İspanyol Salam" ürününde domuz eti tespit edilmiş ve Takvim gazetesi tarafından ifşa edilmişti.

Söz konusu ürün daha önce "Gurme" adıyla benzer skandallara karışan ve Takvim.com.tr'nin ifşa ettiği Bifet firmasına ait.

"KAMU SUÇU İŞLENİYOR TÜM YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"
Konuyla ilgili A Haber'e konuşan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı taklit ve tağşiş yapan firmalara karşı bütün hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti.

Bifet firmasına ilişkin konuşan Saraçlı, "Burada bir kamu suçu işleniyor. Aynı şirketin salam dediğimiz ürünlerinde domuz tespit edilmişti. Şimdi de sucuk olarak sundukları ürünlerde domuz ürünü tespit edildi. Aynı şahsın, aynı şirket sahibinin farklı markalarla piyasaya sürdüğü ürünlerde maalesef domuz eti tespit edildi. Bir çok cezalar, para cezasına çevrilerek ertelenmekte. Burada ertelemenin tamamen kaldırılması, hukuki olarak cezai şart olarak uygulanacak olan bütün yaptırımların uygulanması mutlak suretle şart." ifadelerini kullandı.

TAKVİM.COM.TR İFŞA ETMİŞTİ: BİFET'İN SABIKALI GEÇMİŞİ!
Bifet markasının skandalı, firmanın ilk vukuatı değil.

Daha önce "Gurme" ve "Yeditepe" markalarıyla da benzer şekilde dana eti diye domuz eti sattığı Takvim.com.tr tarafından defalarca ifşa edilen firma, isim değiştirerek rezilliklerini sürdürüyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİYLE AYNI OYUN
Firma ilk olarak Yeditepe markasıyla domuz eti skandalına karıştı. Bu markanın ifşa olmasının ardından Gurme adını alan şirket, aynı yöntemi sürdürdü. 2019 ve 2020'de Gurme markasının da domuz eti sattığının ortaya çıkmasıyla firma, bu kez Bifet adıyla piyasaya geri döndü.

Gurme sucukta 2019'da domuz eti çıktıGurme sucukta 2019'da domuz eti çıktı

BİFET/GURME GIDA'NIN SAHİBİ KİM?
Bifet/Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse olarak kayıtlara geçti.

Bulgar asıllı olduğu öğrenilen İlko Köse, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yaptığı öğrenildi. İlko Köse 2019'da domuz skandalına adı karışan Gurme ve Yeditepe isimli markalarını kapatıp isim değişikliğine giderek Bifet markasını çıkardı. Köse bu marka ile de ürünlerine domuz eti koymayı sürdürdü.

İlko Köseİlko Köse

BİFET'İN ADRESİ
İki firmanın tesisleri aynı adreste yer alıyor. Bifet/Gurme fabrikası Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunmaktadır. Firmanın İstanbul Genel Müdürlüğü Bayrampaşa'da yer alırken bir de Antalya Bölge Müdürlüğü bulunuyor.

Gurme adresiGurme adresi

Bifet adresiBifet adresi

VATANDAŞ KAPATILMASINI İSTİYOR
Bifet'in isim değiştirerek halk sağlığını tehdit etmeye devam etmesi vatandaşın tepkisini çekti.

Sosyal medyada ve kamuoyunda dana eti diyerek vatandaşa domuz eti yediren bu firmanın faaliyetlerine son verilmesi çağrıları yükseldi.

