Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesini yayınladı.
BİFET'TE YİNE DOMUZ SKANDALI
Yeni listede peynirlerde hile, baharatlarda yasaklı boya maddesi, kıymada sakatat katkısı tespit edilirken, en büyük skandala yine Bifet markası imza attı.
Bifet'in "Dana Işıl İşlem Görmüş Baton Sucuk" adıyla satılan ürününde domuz eti çıktı.
Firmanın 31 Temmuz'daki listede de "Dana İspanyol Salam" ürününde domuz eti tespit edilmiş ve Takvim gazetesi tarafından ifşa edilmişti.
Söz konusu ürün daha önce "Gurme" adıyla benzer skandallara karışan ve Takvim.com.tr'nin ifşa ettiği Bifet firmasına ait.
"KAMU SUÇU İŞLENİYOR TÜM YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"
Konuyla ilgili A Haber'e konuşan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı taklit ve tağşiş yapan firmalara karşı bütün hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti.
Bifet firmasına ilişkin konuşan Saraçlı, "Burada bir kamu suçu işleniyor. Aynı şirketin salam dediğimiz ürünlerinde domuz tespit edilmişti. Şimdi de sucuk olarak sundukları ürünlerde domuz ürünü tespit edildi. Aynı şahsın, aynı şirket sahibinin farklı markalarla piyasaya sürdüğü ürünlerde maalesef domuz eti tespit edildi. Bir çok cezalar, para cezasına çevrilerek ertelenmekte. Burada ertelemenin tamamen kaldırılması, hukuki olarak cezai şart olarak uygulanacak olan bütün yaptırımların uygulanması mutlak suretle şart." ifadelerini kullandı.
TAKVİM.COM.TR İFŞA ETMİŞTİ: BİFET'İN SABIKALI GEÇMİŞİ!
Bifet markasının skandalı, firmanın ilk vukuatı değil.
Daha önce "Gurme" ve "Yeditepe" markalarıyla da benzer şekilde dana eti diye domuz eti sattığı Takvim.com.tr tarafından defalarca ifşa edilen firma, isim değiştirerek rezilliklerini sürdürüyor.