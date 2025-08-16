Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var

Monica Crowley ve Putin, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

PROGRAMI O İSİM OLUŞTURMUŞTU

Putin'in ziyaretinin detaylı programını oluşturmaktan sorumlu olan isim, eski Fox News analisti Monica Crowley'di. Crowley, Ukrayna'da olası bir ateşkesi görüşmek üzere iki ülke arasında hayati önem taşıyan toplantının düzenlenmesini de üstlenmişti.

TELEFON NUMARALARI, RUSLARIN İSİMLERİNİN TELAFFUZLARI…

Belgelerde yer alan program detayları arasında üç ABD hükümet çalışanının telefon numaraları ve Rus katılımcıların isimlerinin telaffuz kılavuzları da yer alıyordu.

Monica Crowley ve Trump, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

TRUMP'TAN PUTİN'E HEDİYE

Belgeler, Trump'ın cuma günü yapılacak zirvede Putin'e törensel bir hediye vermeyi planladığını da gösteriyor ancak bunu yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor.

Trump, cuma günü Anchorage'da Putin ile bir barış önerisini görüşmek üzere bir araya geldi ancak ikilinin görüşmesi hakkında çok az ayrıntı paylaşıldı. Ancak cuma günü saat 09.00 sularında Kaptan Cook Oteli'nde bulunan belgeler, Rus ve ABD liderlerinin Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde tam olarak hangi odalarda bir araya geldiklerini ortaya koydu.

NPR'nin haberine göre, paketin ilk sayfasında Trump ve Putin'in üsteki 'Amerikan Kel Kartal Masa Heykeli'nin yakınında buluştuğu görülüyor.

Belgede üç sayfalık bölümde, zirveye katılması beklenen tüm Rusların fonetik telaffuzları da dahil olmak üzere ABD ve Kremlin yetkililerinin isimleri yer alıyor.