Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var

Trump ve Putin için hazırlanan gizli Alaska programı otel yazıcısında unutuldu. Görüşme detayları, telefon numaraları, oturma planı, Rus katılımcıların isimlerinin telaffuzu ve hatta iptal edilen öğle yemeğinin özel menüsü bile ortaya saçıldı. İfşa olan belgelerde Trump’ın Putin’e bir hediye vermeyi planladığı yazarken büyük skandal Beyaz Saray’ı karıştırdı. İşte Alaska’daki en büyük skandal ve ortaya saçılan tüm detaylar…

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirvesinin ardından Alaska'daki dört yıldızlı bir otelin iş merkezinde, ABD Dışişleri Bakanlığı damgalı gizli belgeler bulundu. Sekiz sayfalık dosyada, Donald Trump'ın Vladimir Putin onuruna düzenlemeyi planladığı özel bir görüşmenin ayrıntıları yer alıyordu.

Protokol Şefliği tarafından hazırlanan belgeler, ABD ile Rus yetkililer arasındaki görüşmelerin kesin yerlerini ve zamanlarını ortaya koydu, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırProtokol Şefliği tarafından hazırlanan belgeler, ABD ile Rus yetkililer arasındaki görüşmelerin kesin yerlerini ve zamanlarını ortaya koydu, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

SEKİZ SAYFA RESMİ BELGE İFŞA OLDU

NPR'nin haberine göre, cuma günü dört yıldızlı Hotel Captain Cook'un matbaalarında sekiz sayfa resmi hükümet belgesi unutuldu. Otel, Anchorage'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne 20 dakika uzaklıkta bulunuyor.

Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırFotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

GÖRÜŞME YERİ VE SAATİ BİLE YAZIYOR

Protokol Şefliği tarafından hazırlanan belgelerde, ABD ile Rus yetkililer arasındaki görüşmelerin tam yeri ve saati ortaya çıktı.

Monica Crowley ve Putin, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırMonica Crowley ve Putin, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

PROGRAMI O İSİM OLUŞTURMUŞTU

Putin'in ziyaretinin detaylı programını oluşturmaktan sorumlu olan isim, eski Fox News analisti Monica Crowley'di. Crowley, Ukrayna'da olası bir ateşkesi görüşmek üzere iki ülke arasında hayati önem taşıyan toplantının düzenlenmesini de üstlenmişti.

TELEFON NUMARALARI, RUSLARIN İSİMLERİNİN TELAFFUZLARI…

Belgelerde yer alan program detayları arasında üç ABD hükümet çalışanının telefon numaraları ve Rus katılımcıların isimlerinin telaffuz kılavuzları da yer alıyordu.

Monica Crowley ve Trump, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırMonica Crowley ve Trump, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

TRUMP'TAN PUTİN'E HEDİYE

Belgeler, Trump'ın cuma günü yapılacak zirvede Putin'e törensel bir hediye vermeyi planladığını da gösteriyor ancak bunu yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor.

Trump, cuma günü Anchorage'da Putin ile bir barış önerisini görüşmek üzere bir araya geldi ancak ikilinin görüşmesi hakkında çok az ayrıntı paylaşıldı. Ancak cuma günü saat 09.00 sularında Kaptan Cook Oteli'nde bulunan belgeler, Rus ve ABD liderlerinin Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde tam olarak hangi odalarda bir araya geldiklerini ortaya koydu.

NPR'nin haberine göre, paketin ilk sayfasında Trump ve Putin'in üsteki 'Amerikan Kel Kartal Masa Heykeli'nin yakınında buluştuğu görülüyor.

Belgede üç sayfalık bölümde, zirveye katılması beklenen tüm Rusların fonetik telaffuzları da dahil olmak üzere ABD ve Kremlin yetkililerinin isimleri yer alıyor.

Öğle yemeği menüsü, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırÖğle yemeği menüsü, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

İPTAL EDİLEN YEMEĞİN MENÜSÜ DE VAR

Belgenin altıncı ve yedinci sayfalarında "Vladimir Putin' onuruna bir öğle yemeği verileceği" belirtiliyordu.

Başlangıç olarak şampanya soslu yeşil salata ve ana yemek olarak bonfile veya pisi balığı, yanında patates ve kuşkonmazdan oluşması beklenen menü vardı. Konuklara tatlı olarak creme brûlée ikram edilecekti.

Oturma planıOturma planı

BİR DE OTURMA PLANI

Oturma planında Trump, Putin'in karşısında yer alıyordu. Trump ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Barış Misyonları Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte oturacaktı. Putin'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov ile birlikte oturması planlanıyordu. Ancak Putin'in apar topar Rusya'ya dönmesi ileöğle yemeğinin iptal edildiği anlaşıldı.

Belgeleri kimin bıraktığı henüz belli değil ancak siyasi analistler, bu kazanın "yönetimin dikkatsizliğini ve beceriksizliğini" gösterdiği konusunda uyarıyor.

Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbassı sordu | Zelenskiy teklifi reddettiBatı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbassı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti

