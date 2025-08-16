Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var

Monica Crowley ve Putin, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır
PROGRAMI O İSİM OLUŞTURMUŞTU
Putin'in ziyaretinin detaylı programını oluşturmaktan sorumlu olan isim, eski Fox News analisti Monica Crowley'di. Crowley, Ukrayna'da olası bir ateşkesi görüşmek üzere iki ülke arasında hayati önem taşıyan toplantının düzenlenmesini de üstlenmişti.
TELEFON NUMARALARI, RUSLARIN İSİMLERİNİN TELAFFUZLARI…
Belgelerde yer alan program detayları arasında üç ABD hükümet çalışanının telefon numaraları ve Rus katılımcıların isimlerinin telaffuz kılavuzları da yer alıyordu.
Monica Crowley ve Trump, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır
TRUMP'TAN PUTİN'E HEDİYE
Belgeler, Trump'ın cuma günü yapılacak zirvede Putin'e törensel bir hediye vermeyi planladığını da gösteriyor ancak bunu yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor.
Trump, cuma günü Anchorage'da Putin ile bir barış önerisini görüşmek üzere bir araya geldi ancak ikilinin görüşmesi hakkında çok az ayrıntı paylaşıldı. Ancak cuma günü saat 09.00 sularında Kaptan Cook Oteli'nde bulunan belgeler, Rus ve ABD liderlerinin Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde tam olarak hangi odalarda bir araya geldiklerini ortaya koydu.
NPR'nin haberine göre, paketin ilk sayfasında Trump ve Putin'in üsteki 'Amerikan Kel Kartal Masa Heykeli'nin yakınında buluştuğu görülüyor.
Belgede üç sayfalık bölümde, zirveye katılması beklenen tüm Rusların fonetik telaffuzları da dahil olmak üzere ABD ve Kremlin yetkililerinin isimleri yer alıyor.
Öğle yemeği menüsü, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır
İPTAL EDİLEN YEMEĞİN MENÜSÜ DE VAR
Belgenin altıncı ve yedinci sayfalarında "Vladimir Putin' onuruna bir öğle yemeği verileceği" belirtiliyordu.
Başlangıç olarak şampanya soslu yeşil salata ve ana yemek olarak bonfile veya pisi balığı, yanında patates ve kuşkonmazdan oluşması beklenen menü vardı. Konuklara tatlı olarak creme brûlée ikram edilecekti.
Oturma planı
BİR DE OTURMA PLANI
Oturma planında Trump, Putin'in karşısında yer alıyordu. Trump ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Barış Misyonları Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte oturacaktı. Putin'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov ile birlikte oturması planlanıyordu. Ancak Putin'in apar topar Rusya'ya dönmesi ileöğle yemeğinin iptal edildiği anlaşıldı.
Belgeleri kimin bıraktığı henüz belli değil ancak siyasi analistler, bu kazanın "yönetimin dikkatsizliğini ve beceriksizliğini" gösterdiği konusunda uyarıyor.