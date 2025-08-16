Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
St. Patricks's karşısında aldığı galibiyetlerle adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ilk maçına çıkıyor. Eyüpspor ile karşılaşacak siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Soslkjaer, zorlu randevuda sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi.
Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Sezona Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarla başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Eyüpspor'u yenerek, Süper Lig'e 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.
12 MAÇTA 11 GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'de son 12 sezonda ilk hafta maçlarında 11 kez sahadan galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar 2013-2014'ten 2024-2025'e dek 12 sezonda sırasıyla Trabzonspor (2-0), Mersin İdmanyurdu (0-1, 2-5) (2 sezon üst üste), Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1) ve Samsunspor'u (0-2) mağlup etti.
Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.
GOL SORUNU YOK
Beşiktaş, geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'inde gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı.
Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı.
"Kara kartal", sahasında oynadığı 33 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.
MUSTAFA YOK
Siyah-beyazlı takımda Eyüpspor maçı öncesinde forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan genç golcünün, MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.
Mustafa, sakatlığı sebebiyle bir süre formasından uzak kalacak.
YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.
Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.
İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.
4 RESMİ KARŞILAŞMA OYNADI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti.
Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.
Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
ikas Eyüpspor sezonun ilk puanını almak için sahaya çıkacak Sezona teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde giren eflatun-sarılı ekip, ilk hafta maçında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
İstanbul ekibi, Beşiktaş deplasmanında sezonun ilk puan ya da puanlarını almak için sahaya çıkacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUTHEMEL 11'İ
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, zorlu randevunun kadrosunu da belirledi.
Norveçli çalıştırıcının sahaya Mert, Svensson, Ududokhai, Paulista, Emirhan, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario ve Abraham'ı sürmesi bekleniyor.