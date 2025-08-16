Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler

GOL SORUNU YOK Beşiktaş, geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'inde gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı. "Kara kartal", sahasında oynadığı 33 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI GALİBİYETLER Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. Siyah-beyazlı takım, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

MUSTAFA YOK Siyah-beyazlı takımda Eyüpspor maçı öncesinde forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan genç golcünün, MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Mustafa, sakatlığı sebebiyle bir süre formasından uzak kalacak.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.