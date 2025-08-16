Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'daki 3 saatlik görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Putin ve Trump art arda konuşmalar yaparken zirveden ateşkes haberi gelmedi. Öte yandan her iki liderin olumlu mesajları, zirvenin ABD-Rusya ilişkileri için bir dönüm noktası olduğunu gösterdi.
"UÇAKTAN İNİNCE TRUMP'A 'SELAM KOMŞU' DEDİM"
Toplantının ardından ilk konuşmayı Rus lider Putin yaptı. Görüşmenin olumlu olduğunu söyleyen Putin, "Saygı çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel bir görüşme oldu. Aramızda bir okyanus olmasına rağmen yakın komşularız aslında. Uçaktan inince Trump'a 'Selam komşu seni gördüğüme sevindim.' dedim. Aramızda birkaç ada var sadece." ifadelerini kullandı.
ABD ile Rusya'nın ortak bir geçmişi olduğunu vurgulayan Putin, Ukrayna Savaşı ile ilgili şöyle konuştu:
Ukrayna'daki durum bizim güvenliğimizle alakalı durumlardan kaynaklanıyor. Ülkemiz bu savaşa son vermek konusunda içten duygular besliyor. Burada uzun vadeli bir barış için bu çatışmanın kökenine inmemiz gerekiyor. Umudum Ukrayna'da barışı sağlamak konusunda anlaşmalara varmak.