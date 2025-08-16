PODCAST CANLI YAYIN

Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska'daki 3 saatlik zirvenin ardından basın açıklaması yaptı. Zirveden ateşkes kararı gelmezken iki lider tehditleri bir kenara bıraktı ve ABD ile Rusya arasında iş birliği mesajı verdi. Putin eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ABD ile görüşmelerin şimdiki gibi olmadığını belirtti ve "Trump olsaydı savaş olmazdı" dedi. Trump ise Putin’e teşekkür ederken bir sonraki görüşmenin Moskova’da yapılabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'daki 3 saatlik görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Putin ve Trump art arda konuşmalar yaparken zirveden ateşkes haberi gelmedi. Öte yandan her iki liderin olumlu mesajları, zirvenin ABD-Rusya ilişkileri için bir dönüm noktası olduğunu gösterdi.

"UÇAKTAN İNİNCE TRUMP'A 'SELAM KOMŞU' DEDİM"

Toplantının ardından ilk konuşmayı Rus lider Putin yaptı. Görüşmenin olumlu olduğunu söyleyen Putin, "Saygı çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel bir görüşme oldu. Aramızda bir okyanus olmasına rağmen yakın komşularız aslında. Uçaktan inince Trump'a 'Selam komşu seni gördüğüme sevindim.' dedim. Aramızda birkaç ada var sadece." ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya'nın ortak bir geçmişi olduğunu vurgulayan Putin, Ukrayna Savaşı ile ilgili şöyle konuştu:

Ukrayna'daki durum bizim güvenliğimizle alakalı durumlardan kaynaklanıyor. Ülkemiz bu savaşa son vermek konusunda içten duygular besliyor. Burada uzun vadeli bir barış için bu çatışmanın kökenine inmemiz gerekiyor. Umudum Ukrayna'da barışı sağlamak konusunda anlaşmalara varmak.

"TRUMP OLSAYDI SAVAŞ ÇIKMAZDI"

Putin ayrıca, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ABD ile ilişki kuramadıklarını belirtirken "3 yıl önce Trump olsaydı savaş çıkmazdı." dedi.

TRUMP'TAN PUTİN'E TEŞEKKÜR

Putin'in ardından söz alan Trump ise "Teşekkürler Vladimir" dedi ve görüşmenin yapıcı olduğunu belirtti ve ateşkes yapılmadığını vurgularken "Anlaşma olana kadar anlaşma yok" dedi.

"ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Trump Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşeceğini belirtti.

Trump çok kısa sürede çok iyi bir görüşme yaptıklarını belirtirken "Bugün önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Putin ile harika ilişkimiz var. Çokça zorlu görüşmemiz oldu. Birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Verimli görüşme gerçekleştirdik. Bazı maddeler üzerinde anlaşamaya varamadık. Bunların arasında bir tanesi çok önemliydi. Daha anlaşmaya varmadık ama varacağız. Her hafta binlerce kişi ölüyor. Bunların sona ermesini istiyoruz." dedi.

SONRAKİ DURAK MOSKOVA

Trump ayrıca Putin'in bir sonraki görüşmenin adresinin Moskova olmasını istediğini söyledi ve "Neden olmasın?" dedi.

