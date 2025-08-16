Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı

Putin'in ardından söz alan Trump ise "Teşekkürler Vladimir" dedi ve görüşmenin yapıcı olduğunu belirtti ve ateşkes yapılmadığını vurgularken "Anlaşma olana kadar anlaşma yok" dedi.

Putin ve Trump, AFP

"ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Trump Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşeceğini belirtti.

Trump çok kısa sürede çok iyi bir görüşme yaptıklarını belirtirken "Bugün önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Putin ile harika ilişkimiz var. Çokça zorlu görüşmemiz oldu. Birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Verimli görüşme gerçekleştirdik. Bazı maddeler üzerinde anlaşamaya varamadık. Bunların arasında bir tanesi çok önemliydi. Daha anlaşmaya varmadık ama varacağız. Her hafta binlerce kişi ölüyor. Bunların sona ermesini istiyoruz." dedi.