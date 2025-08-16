MHP'den İstanbul'da "Terörsüz Türkiye" buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir

Programda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" hamlesini idrak etmek için Türkiye'nin etrafında yaşananları tahlil etme mecburiyetinde olduklarını söyleyen Adan, "Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi için 'Terörsüz Türkiye' projesi yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin öncülüğünde üstlendiği bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında her kesimi şoke eden nihai hamledir." dedi.

MHP'den İstanbul'da ʺTerörsüz Türkiyeʺ buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir (AA)

Adan, Terörsüz Türkiye'nin, ülkeye parmak sallayan emperyal güçlerin alayına birden rest çektiğini belirterek "Bu hamleyle liderimiz sadece hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye'yi bu kaostan yeni çağın süper gücü olarak çıkartmayı hedeflemektedir." diye konuştu.

Yıllardır süregelen terörle mücadele için daha önce de girişimlerin olduğunu ancak 'Terörsüz Türkiye' sürecinin farklı olduğunu ifade eden Adan, şöyle devam etti:

"'Terörsüz Türkiye' hepsinden daha farklı, daha planlı, daha kararlıdır. Bu hamle tartışmasız bir devlet inisiyatifidir. Ötekilerden üç farkı vardır. Bu girişim terör örgütünün feshi, silahın bırakılmasıyla başlamıştır. İkinci en önemli nokta da şudur. Yalnızca bir partinin dışında meclisteki bütün partilerimiz çalışmada yer almaktadır."

Celal Adan, bu yüzden ortaya çıkacak kararlar ve tavsiyelerin milli mutabakat değerinde olacağını belirterek "Terörsüz Türkiye'nin üçüncü farkı ise en önemlisidir. Bu defa süreci başlatan, kararlılıkla yürüten, liderimiz Devlet Bahçeli'nin şahsında Türk milliyetçileridir. Bunu parti duygusuyla söylemiyorum. Kimlik itiraflarından kaynaklanan, kırk yıldır kan akıtan bu sorunu başka türlü meclisin müzakeresine, gündemine bile kimse getiremezdi. Liderimizin cesur duruşu, tertemiz geçmişiyle bu sürecin arkasında olması, bütün kapıları açmıştır. Tabii ki bir başka önemli avantaj, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleye gösterdiği hassasiyet, ortaya koyduğu dirayettir. Bu unsurların tamamının birleşmesi, 'Terörsüz Türkiye' sürecini daha önce terörle mücadeleye dair yürütülen girişimlerden farklı bir yere taşımıştır." değerlendirmesini yaptı.

"BU İŞİN NİHAİ ÇÖZÜM ADRESİ OLARAK MECLİSİN ÖNE ÇIKMASI ÇOK KIYMETLİ"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katkı veren tüm partilere de teşekkür eden Adan, "Bu işin nihai çözüm adresi olarak Meclisin öne çıkması çok kıymetli. Milli iradenin tecelligahı, Milli Mücadele'nin karargahı olan Meclis, bugün de Türkiye'nin geleceğine katkı sunmaktadır, bu ülkenin yarınlarına en büyük hizmeti vermektedir. 'Terörsüz Türkiye' projesinin bugün eriştiği nokta iki yanılgının altını çizmekte, kara propagandaları çöpe atmaktadır. Kaos tüccarları kaybetmişlerdir. Ortadaki tablo Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücünü, Meclisimizin hayati önemini bir kez daha herkese göstermiştir." diye konuştu.

Adan, "Terörsüz Türkiye projesi Batı başkentlerinden devşirilen taktiklerle, okyanus ötesinden gelen suflelerle yürümeyecektir. Hamle, milletin selameti için, milletin evlatları tarafından hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye'nin ne manaya geldiğini herkese anlatmanın kendileri için hayati önem taşıdığını vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"Bu süreci hayata geçirmemizin en büyük sebebini hatırlatmak isterim. Şehitlerimizin aziz ruhu, terörün bitişi için uğraşmamızın asıl nedenidir. Kan ve kin devrini tarihe gömmek isteyişimizin en büyük amacı bir daha evlatlarımızın kanının dökülmemesidir. Çıktığımız yol nihayete erdiğinde, 'Terörsüz Türkiye' başarıya ulaştığında onların mukaddes ruhları şad olacaktır. Çünkü inşallah artık kan akmayacak, terör tamamen bitecek ve şehitlerimizin idealleri gerçekleşecektir."