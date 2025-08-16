Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass'ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in Alaska 'daki buluşmaları, üç saatlik toplantıları tüm dünyada dakika dakika takip edildi. Trump ile Putin'in samimi anları, özellikle de basın toplantısında Trump'ın "Artık barış Zelenskiy ve Avrupa'nın sorumluluğunda" demesi Ukrayna ve Batı basınında endişeye yol açtı. Trump'ın Alaska dönüşü Zelenskiy'i aradığı bilinirken, Ukraynalı lidere bir teklif sunduğu fakat reddedildiği öğrenildi.

Alaska 'daki ABD askeri üssünde yapılan üç saatlik görüşme ve basın toplantısının ardından Batı basını açıkça günün kazananının Putin olduğunu yazdı.

Putin ve Trump, Reuters

TRUMP ALASKA'DAN DÖNERKEN ZELENSKİY'İ ARADI: "ZOR GÖRÜŞME"

ABD gazetesi Axios'un muhabiri Barak Ravid, Trump-Putin zirvesinin ardından Trump ile Zelenskiy'nin yaptığı telefon görüşmesinin "kolay olmadığını" yazdı. Trump, Alaska'dan Washington'a dönerken Air Force One uçağından Zelenskiy'i aradı ve ardından İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, NATO ve Avrupa Komisyonu liderleriyle yarım saat görüştü.

Trump, Zelenskiy ve NATO liderlerine, Putin'in ateşkes istemediğini ve savaşı sonlandırmak için kapsamlı bir anlaşmayı tercih ettiğini söyledi. Axios'un kaynağına göre "Trump görüşmede, ateşkes yerine hızlı bir barış anlaşmasının daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi."