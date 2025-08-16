PODCAST CANLI YAYIN

Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass'ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti

Alaska’daki Donald Trump-Vladimir Putin zirvesinin ardından Batı basını kazananın Rusya olduğunu yazıyor. Trump, Alaska’dan dönerken Air force uçağından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i aradı. ABD gazetesi Axios ise Trump-Zelenskiy görüşmesinin “kolay geçmediğini” yazdı. Axios'a göre Trump ve Putin Donetsk ve Donnbas bölgesi üzerine bir anlaşma yaparken Zelenskiy ise Trump ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede, cephe hatlarının çoğunu dondurmak amacıyla Donnbas bölgesinin tamamının devredilmesini öngören "öneriyi" reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki buluşmaları, üç saatlik toplantıları tüm dünyada dakika dakika takip edildi. Trump ile Putin'in samimi anları, özellikle de basın toplantısında Trump'ın "Artık barış Zelenskiy ve Avrupa'nın sorumluluğunda" demesi Ukrayna ve Batı basınında endişeye yol açtı. Trump'ın Alaska dönüşü Zelenskiy'i aradığı bilinirken, Ukraynalı lidere bir teklif sunduğu fakat reddedildiği öğrenildi.

BATI BASINI "GÜNÜN KAZANANI PUTİN" DEDİ

Alaska'daki ABD askeri üssünde yapılan üç saatlik görüşme ve basın toplantısının ardından Batı basını açıkça günün kazananının Putin olduğunu yazdı.

TRUMP ALASKA'DAN DÖNERKEN ZELENSKİY'İ ARADI: "ZOR GÖRÜŞME"

ABD gazetesi Axios'un muhabiri Barak Ravid, Trump-Putin zirvesinin ardından Trump ile Zelenskiy'nin yaptığı telefon görüşmesinin "kolay olmadığını" yazdı. Trump, Alaska'dan Washington'a dönerken Air Force One uçağından Zelenskiy'i aradı ve ardından İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, NATO ve Avrupa Komisyonu liderleriyle yarım saat görüştü.

Trump, Zelenskiy ve NATO liderlerine, Putin'in ateşkes istemediğini ve savaşı sonlandırmak için kapsamlı bir anlaşmayı tercih ettiğini söyledi. Axios'un kaynağına göre "Trump görüşmede, ateşkes yerine hızlı bir barış anlaşmasının daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi."

"UKRAYNA İÇİN KAYIP"

Trump pazartesi günü Beyaz Saray'da Zelenskiy ile görüşme yapacak. Axios ise Trump-Putin zirvesinin sonuçlarının Ukrayna için oldukça olumsuz olduğunu yazdı.

Putin, Zaporijya ve Herson'da cepheyi dondurmayı önerdi ve karşılığında Ukrayna'nın Donetsk'ten çekilmesini istedi.

ZELENSKİY TEKLİFİ REDDETTİ

Ukrayna basınının Reuters'a dayandırdığı habere göre ise Zelenskiy, Trump ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede, cephe hatlarının çoğunu dondurmak amacıyla Donetsk bölgesinin tamamının devredilmesini öngören "öneriyi" reddetti. Reuters'a göre Trump, Zelensky'ye Donbass'ı Putin ile barış karşılığında takas edip etmeyeceğini sordu. Zelenskiy ise teklifi reddetti.

"AĞIR SIKLET BOKSÖRLER"

Batı basınında da genel görüş Alaska zirvesinin galibinin Putin olduğu yönünde. İngiliz Daily Mail, "Trump ve Putin birbirleriyle dövüşüp durmak zorunda kalan ağır sıklet boksörler gibi ortaya çıktılar" dedi.

"PUTİN İKİ TEMEL AMACINA ULAŞTI"

Zirveden kesin bir sonuç çıkmasa da Daily Mail "Kremlin'i yakından izleyenler için Putin'in iki temel amacına ulaştığı görülüyordu: Dünya sahnesine geri dönmek ve Ukrayna'da askeri kazanımlar elde etmek için daha fazla zaman kazanmak." ifadelerini kullandı.

