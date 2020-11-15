Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir alkollü mekanda Coronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı. Yapılan baskında, eğlence mekanındaki kişilerin Coronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi.