Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde bir mekanın alt katında 'Miss Uganda' adı altında güzellik yarışması düzenlenmişti.
Corona tedbirlerinin hiçe sayıldığı yarışmada Uganda güzeli Esenyurt'ta seçilmişti. Polis ekipleri Esenyurt'ta başka bir eğlence mekanına baskın yaptıklarında içlerinde Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de olduğu kişilere ceza yağdı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir alkollü mekanda Coronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı. Yapılan baskında, eğlence mekanındaki kişilerin Coronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan ve aralarında Miss Uganda güzellerinin de olduğu 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi.
Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.