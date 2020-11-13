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    • 13.11.2020 15:05
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    SON DAKİKA: 'ta kapalı olması gereken mekanda "" güzellik yarışması düzenlendi

    Son dakika haberine göre; 'ta koronavirüs önlemlerine uyulmadığı için 2 hafta önce kapatılan bir eğlence mekanında "" güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmayı izleyenler sosyal mesafeye uymadan otururken müşterilere cam bardakla servisi de yapıldı.

    DHA
    Esenyurt'ta Miss Uganda yarışması yapıldı! Yanlış okumadınız

    İstanbul Esenyurt'ta bir eğlence mekanında "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.

    Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.

    Esenyurt'ta alınan tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

    Kapalı olması gereken eğlence mekanında dün "Miss Uganda" adı altında güzellik yarışması düzenlendi.


    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, güzellik yarışmasında konser ve parti verildiği de görülüyor.

    Birincilik için yarışan kişiler podyumda yürürken, izleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansıyor.

    Yarışma sonunda davetliler ve yarışmacıların dakikalarca dans ettiği de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yer aldı.

    Öte yandan eğlence mekanında getirilen tedbirlere rağmen müşterilere cam bardakla alkollü içecek servisi yapıldı.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Esenyurt'ta kapalı olması gereken mekanda "Miss Uganda" güzellik yarışması düzenlendi