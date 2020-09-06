KPSS lisans soruları ve cevapları sınavdan çıkan adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans GY-GK oturumu bugün saat 10.15'te başlamıştı. Sınavın sona ermesiyle birlikte bir çok aday özellikle Türkçe testlerinde yaşadığı sorunlardan dert yandı. Soruların uzunluğundan dert yanan adayların bir çoğu ise 'Funda' sorusuna takılmış durumda. Sosyal medyada da ilgili soruya ilişkin esprili paylaşımlarda bulunan adaylar, akıllarında kalan soruları da sosyal medyadan paylaşmaya başladı.
KPSS'YE GEÇ KALAN ADAY İSYAN ETTİ!
Çeşitli gerekçelerle sınav saatine yetişemeyen adaylar, sınav merkezine giremeyince bir çok ilde görevlilerle tartıştı. ÖSYM'nin sınav öncesinde defalarca yaptığı uyarılara rağmen , neredeyse tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi trafik, elektrik, bozuk saat gibi bahanelerle kendilerine ayrıcalık tanınmasını isteyen adaylar, merkeze alınmadıktan sonra basın mensuplarına tepki gösterdi.
Şişli'deki bir sınav merkezine zamanında merkezde olmadığı için alınmayan ve sınava alınmadığı için görevlilerle tartışan bir şahıs, basın mensuplarının hangi mesleği düşünüyorsunuz şeklindeki sorusuna, "Artık hiç bir şey düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi. Sınav salonuna geç kalan bir çok aday benzer şekilde merkezlerden geri dönüş yaptı. ÖSYM, daha önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da sınav öncesinde yaptığı bilgilendirmede, sınav saatine dikkat çekerek, ilgili saatte sınav merkezinde olmayan adayların merkezlere alınmayacağını, adayların buna göre daha önceden tedbirlerini alarak sınav merkezinde saatinde olması gerektiğini bildirmişti.
KPSS LİSANS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS lisans mezunları Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavından hemen sonra soru ve cevapların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını yapacak. KPSS lisans sınavı soru ve cevaplarının en geç yarın açıklanması gündeme gelebilir.
KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?
2020 KPSS'ye girecek adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınma işlemi aşağıda yer alan tabloya göre yapılıyor.
KPSS P3 NEDİR?
KPSS P3 puanı lisans mezunlarını ilgilendirmektedir. KPSS A ve B grubundaki adaylar P3 puan türü ile atanabiliyorlar. Ancak bu puan türünde atanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Lisans mezunları ve lisans mezunu olabilecek konumda bulunan kişiler P3 puan türü ile atanma şansı elde edebiliyorlar.
KPSS P3 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında her test kendi içinde puanlanıyor. Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bulunan bu ham puanlar ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor.
KPSS P3 PUANI ALIM YAPAN KURUMLAR
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
• Gümrük Muhafaza Memurluğu
• Gümrük Muayene Memurluğu
• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
• Makina Kimya Endüstrisi
• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Gümrük Müsteşarlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı