6 Eylül KPSS 2020 lisans sınavı soru ve cevapları sınavdan çıkan adaylar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Bu anlamda sorulardan biri Tiftik keçisi nerede yetişir oldu. Başta başkentimiz Ankara'da olmak üzere İç Anadolu bölgesinde, Siirt, Mardin ve Bitlis illerinde yetiştiriciliği yapılan Tiftik Keçisi, Türkiye'deki en yaygın ikinci ırk olarak dikkat çeker. Sayıları ekonomik nedenlerden dolayı hızla azalan keçi türünün, orta asya kökenli bir ırk olduğu kabul ediyor. Öte yandan sınava giren adaylar sınavdaki Türkçe sorularının uzunluğundan dert yanarken, binlerce aday sınav süresinin yetersizliğinden bahsetti.
Tiftik keçisi nerede yetişir? İşte cevabı
Başta başkentimiz Ankara'da olmak üzere İç Anadolu bölgesinde, Siirt, Mardin ve Bitlis illerinde yetiştiriciliği yapılan Tiftik Keçisi, Türkiye'deki en yaygın ikinci ırk olarak dikkat çeker. Sayıları ekonomik nedenlerden dolayı hızla azalan keçi türünün, orta asya kökenli bir ırk olduğu kabul ediiyor. ESK'nın resmi sayfasında Tiftik Keçisiyle ilgili şu bilgilendirme yer alıyor:
Başta Ankara olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde ve Siirt, Mardin ve Bitlis illerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye'de en yaygın ikinci ırktır. Fakat sayıları ekonomik nedenlerden dolayı hızla azalmaktadır.
Orta Asya kökenli bir ırk olduğu kabul edilir. Ufak cüsseli olan ırkta renk genellikle beyazdır. Siirt ve Mardin yörelerinde melezlemelerin de etkisiyle siyah, kahverengi ve gri renkli tiftik keçilerine rastlanır. Boynuzluluk genel bir ırk özelliğidir, fakat boynuzsuz teke ve keçilere de rastlanır.
Ergin canlı ağırlık, erkeklerde 35-55 kg, dişilerde 30-40 kg arasında değişmektedir. Esas verimleri olan tiftik (Angora, Mohair), tekstil sanayisi için aranan bir hammaddedir. Tiftik verimleri dişilerde 3-4 kg, erkeklerde 4-6 kg'dır. Tiftik keçileri genellikle sağılmazlar. Sağıldığında bir laktasyon döneminde oğlağın emdiği hariç 25-50 kg'a kadar süt verebilirler. Etleri gevrek ve lezzetli olduğundan özellikle tiftik oğlaklarına talep fazladır.
Döl verimleri düşüktür. Oğlaklama oranı %80, ikizlik oranı %1 kadardır. Geç gelişen bir ırktır. Geçmiş yıllarda Türkiye'den Güney Afrika ve ABD gibi ülkelere götürülerek, tiftik verimi ile diğer performans özellikleri ıslah yoluyla iyileştirilmiştir. Yetiştiriciliği dünyada yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye'de ise üretimi ekonomik olmadığı için azalırken, günümüzde gen kaynağını koruma programları devreye girmiştir.
KPSS LİSANS HEYECANI BİTTİ
ÖSYM Tarafından Açıklandı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na lisans düzeyinden giren adaylar bugün gerçekleşecek iki oturum için ter dökerken, KPSS'ye ön lisans düzeyinden girecek adaylar için de geç başvuru süreci 10 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM'nin resmi sayfasından başlayacak. KPSS Ön lisans için zamanında herhangi bir gerekçe ile başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ÖSYM'nin bir kaç senedir uygulamaya koyduğu geç başvuru sayesinde başvuru imkanı getirildi.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, puan hesaplama işlemleri şu şekilde yapılacak:
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında ,adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi) / e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
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