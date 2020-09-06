Tiftik keçisi nerede yetişir? İşte cevabı

Başta başkentimiz Ankara'da olmak üzere İç Anadolu bölgesinde, Siirt, Mardin ve Bitlis illerinde yetiştiriciliği yapılan Tiftik Keçisi, Türkiye'deki en yaygın ikinci ırk olarak dikkat çeker. Sayıları ekonomik nedenlerden dolayı hızla azalan keçi türünün, orta asya kökenli bir ırk olduğu kabul ediiyor. ESK'nın resmi sayfasında Tiftik Keçisiyle ilgili şu bilgilendirme yer alıyor:

Başta Ankara olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde ve Siirt, Mardin ve Bitlis illerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye'de en yaygın ikinci ırktır. Fakat sayıları ekonomik nedenlerden dolayı hızla azalmaktadır.