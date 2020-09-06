KPSS'de yerini alan ve sınavını başarılı bir şekilde bitiren milyonlarca memur adayı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)'nın 2020 KPSS sorularını ve cevaplarını bekliyor. KPSS soru ve cevaplarını ÖSYM henüz yayımlamadı. 6 Eylül'de yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte. KPSS Lisans her yıl gerçekleştirilmekle birlikte B Grubundan atanacak adaylar sınava çift yıllarda katılmaları durumunda aldıkları puanları kullanabileceklerdir. Peki 2020 KPSS soruları yorumları zor muydu, kolay mıydı?
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
6 Eylül'de yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.
2020 KPSS SINAV YORUMLARI! KPSS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Bu sene yine KPSS lisans sınavının hemen öncesinde ve hemen sonrasında sınavında zor ya da kolay olup olmadığı hakkında adaylardan açıklamalar gelecek.
KPSS YE GİRECEK HERKESE BAŞARILAR DİLERİM #kpss2020
Sınava giren arkadaşlar allah yardımcınız olsun allah emeklerinizi boşa çıkarmasın #kpss2020
Sınav var diye uyanamaz korkusuyla 5 defa saat başı uyanmak peki #kpss2020
Emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle. Tüm adaylara başarılar diliyorum. #kpss2020
Yarım saattir Çorlu-Tekirdağ yolunda sıkışmış trafiğin içindeyiz ve trafiğin tek nedeni tek yöne düşürülmüş yol.KPSS'ye yetişmeye çalışan yüzlerce insan var ve muhtemeln geç kalacağız. Ne olacak şimdi,bu bedeli kim ödeyecek? #kpss2020
bu kutlu sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar. sınavda görev alacak arkadaşlara da kolay gelsin. virüssüz bi sınav olsun #kpss2020
Biraz salladım sonra dün sevgilimin askere gitmesi aklıma geldi biraz ona ağladım sndndmdmd sonra biraz daha salladım güzel sınavdı #kpss2020
Kendimi deniyeyim dedim az daha aklımı kaybettim #kpss2020
ablamı sınava getirdim anne gibi hissediliyor #kpss2020
#kpss2020 2. Sınav girişlerinde maskeyle beraber deodorantta dağıtabilirsiniz zira kokudan soru çözemedim(çalışmadığım içinde çözememiş olabilirim ama konumuz bu değil).
KPSS P3 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
KPSS P3 PUANI ALIM YAPAN KURUMLAR
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
• Gümrük Muhafaza Memurluğu
• Gümrük Muayene Memurluğu
• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
• Makina Kimya Endüstrisi
• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Gümrük Müsteşarlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
KPSS Lisans Kaç Yıl Geçerli?
KPSS Lisans her yıl gerçekleştirilmekle birlikte B Grubundan atanacak adaylar sınava çift yıllarda katılmaları durumunda aldıkları puanları kullanabileceklerdir. Örneğin; 2019 KPSS Lisans sınavına katılmış olan bir aday B Grubu atamalarında bu puanını kullanamazken, 2020 KPSS Lisans sınavına katılması durumunda 2022 yılında gerçekleştirilecek KPSS'ye kadar bu puanını atamalar için kullanabilecektir.
KPSS Lisans Puan Türleri Nelerdir?
KPSS Lisans sınavında çözülecek Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri, A Grubu ve Öğretmen atamalarında kullanılan puan türlerindeki etkisi dışında temel olarak üç adet puanın hesaplanmasına yaramaktadır. Bu puanlar ve ders ağırlıkları şu şekildedir;
KPSS P1 Puan Türü
Genel Yetenek; %70
Genel Kültür; %30
KPSS P2 Puan Türü
Genel Yetenek; %60
Genel Kültür; %40
KPSS P3 Puan Türü;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50
KPSS B Grubu adaylarının atamalarında kullanacağı en temel puan türü KPSS P3 puan türüdür. Bu puan türünden çift yılda alınacak yüksek bir puan 2 sene içerisinde adayların atanabilmesi için avantaj sağlayacaktır.