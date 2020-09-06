Kamu personeli seçme sınavında sorulan sorular... Kur'an okuyan kız tablosu KPSS'de soruldu! Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu 6.3 milyon sterline (44 milyon TL'ye) alıcı buldu. 44 milyon TL'ye satılan Kur'an Okuyan Kız tablosu Türkiye'nin en pahalı tablosu oldu. Ünlü ressamın 'Kaplumbağa Terbiyecisi' tablosu 5 milyon TL'ye 'Yeşil Cami Önü' tablosu ise 13 milyon 509 bin TL'ye satılmıştı.
Tuval üzerine yağlıboya olan 41,1X51 santimetre ebadındaki eserin, sanat tarihçileri tarafından Osman Hamdi Bey'in kendine özgü tarzının belirgin özelliklerini taşıdığı belirtiliyor. Genç kadının giysisinin detayları ve bulunduğu ortamın renkli ve İslami tasarımlarla dolu oluşu, ünlü ressamın "imzası" şeklinde nitelendiriliyor.
109 yıldır unutulmadı: Kaplumbağa Terbiyecisi Osman Hamdi Bey
Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablosu ile tanıdığımız Osman Hamdi Bey, 24 Şubat 1910 yılında hayata gözlerini yumdu. Ölümün üzerinden 109 yıl geçmiş olsa dahi onu tabloları hala sanatseverlerin beğenisini kazanıyor. Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey, Kadıköy'ün ilk belediye başkanıydı.
2020 KPSS SINAV YORUMLARI! KPSS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Bu sene yine KPSS lisans sınavının hemen öncesinde ve hemen sonrasında sınavında zor ya da kolay olup olmadığı hakkında adaylardan açıklamalar gelecek.
KPSS YE GİRECEK HERKESE BAŞARILAR DİLERİM #kpss2020
Sınava giren arkadaşlar allah yardımcınız olsun allah emeklerinizi boşa çıkarmasın #kpss2020
Sınav var diye uyanamaz korkusuyla 5 defa saat başı uyanmak peki #kpss2020
Emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle. Tüm adaylara başarılar diliyorum. #kpss2020
Yarım saattir Çorlu-Tekirdağ yolunda sıkışmış trafiğin içindeyiz ve trafiğin tek nedeni tek yöne düşürülmüş yol.KPSS'ye yetişmeye çalışan yüzlerce insan var ve muhtemeln geç kalacağız. Ne olacak şimdi,bu bedeli kim ödeyecek? #kpss2020
bu kutlu sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar. sınavda görev alacak arkadaşlara da kolay gelsin. virüssüz bi sınav olsun #kpss2020
Biraz salladım sonra dün sevgilimin askere gitmesi aklıma geldi biraz ona ağladım sndndmdmd sonra biraz daha salladım güzel sınavdı #kpss2020
Kendimi deniyeyim dedim az daha aklımı kaybettim #kpss2020
ablamı sınava getirdim anne gibi hissediliyor #kpss2020
#kpss2020 2. Sınav girişlerinde maskeyle beraber deodorantta dağıtabilirsiniz zira kokudan soru çözemedim(çalışmadığım içinde çözememiş olabilirim ama konumuz bu değil).
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, puan hesaplama işlemleri şu şekilde yapılacak:
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır.