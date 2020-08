Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı: Gelin uçak gemisi yapalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmasında şunları söyledi:



Türkiye, savunma sanayiside kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yıllarca ülkemizin hak ve hukukunun kolayca göz ardı edilebilmesini gerisinde yeterli siyasi, ekonomik ve teknolojik güce sahip olamayışımız vardı. Bugün Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Karadeniz'den Balkanlar, Kafkaslar ve Afrika'ya geniş bir coğrafyada kendi politikalarımızı hayata geçirebiliyorsak sebebi yine siyasi, ekonomik ve teknolojik alanda geldiğimiz seviyedir. Rahatsız olanlar Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında özelikle orada mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Artık gizlemeye, saklamaya bile gerek duymadıkları bir cüretkarlıkla her türlü askeri, siyasi, ekonomik, sosyal kargaşa, darbe, tuzak yöntemlerini kullanıyorlar.

İLK 100'DE 7 FİRMA

Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesinde Türkiye artık 7 firma ile temsil ediliyor. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz atılımlar sayesinde bölgesinde oyun kuran, oyun bozan, gelişmeleri yönlendiren bir ülke haline ulaşmamız henüz bir başlangıçtır. İlk milli savaş gemisi olan MİLGEM kapsamında 100'de yüz yerli üretilen Heybeliada, Büyükada, Burgazada ve Kınalıada korvetlerimiz denizlerde şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Amfibi harekat, araç ve personel nakli, ateş desteği ve doğal afetlerde yardım ile acil destek hizmetleri sağlayan Bayraktar ve Sancaktar gemileri geniş alanda hizmet veriyor. Yeni tip denizaltı projesinin ilki Pirireis'i havuza çekerken, 5'inci denizaltı Seydialireis'in kaynak faaliyetlerini başlattık. Denizaltı kurtarma gemisi alanında önemli bir proje.



Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri. Milli füzemiz Atmaca'yı da gemilerimize entegre ederek, kritik silah ve sensörlerin yerlileştirilmesinde de aşama kaydettik.



Botlarımızın çoğunu hemen sahaya gönderdik. Bizim iftihar vesilesi olacak olan bu ürünlerimiz yurt dışından da ciddi talepleri alacaktır. Eğitim gemimiz Ufuk'u hizmete alacağız. Önümüzdeki yıl çok maksatlı amfibi hücum gemimiz, Anadolu denizlerimizde göreve çıkacak. Gemi inşaat sektörü burada. Buradan diyorum ki, Anadolu'yu inşa ettik, gelin bir de artık şöyle bir iki veya daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Çünkü denizlerde bu caydırıcılığa ihtiyacımız var.







Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu ve Yonca Onuk Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Yılmaztürk, Erdoğan'a hediye verdi. Erdoğan, bot komutanlarına Hizmete Giriş Belgelerini verdi.





HER YIL BİR DENİZALTI

2022'de Pirireis filomuza katılacak. 2023'te MİLGEM projesinin 5. gemisini denizlerimize yolcu edeceğiz. 2024'te denizde ikmal ve muharebe destek gemisini Deniz Kuvvetlerimize kazandıracağız. Her yıl bir tane olmak üzere toplam 6 denizaltımızı devreye alacağımız. İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği bir seviyeye ulaşmaktır.

FAŞİST KAFALARA HAK ETTİKLERİ CEVAP 2023'TE

Millet her seferinde milli iradenin, demokrasinin, hukukun, istiklalinin, ve istikbalinin yanında yer alarak, oyunlarını bozdu. Geçmişte aldıkları dersten yetinmeyenlerin şimdi gözü 2023'e diktikleri anlaşılıyor. Milletimiz o engin ferasetiyle inşallah 2023'te de hem dışarıdaki hem de içerideki faşist kafalara hak ettikleri cevabı verecektir. Biz bugüne kadar Allah'ın inayetinin ve milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Bundan sonra da aynı teslimiyetle Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz.







HENÜZ YETERSİZİZ

Ülkemizin savunma sanayi proje stokunu, 62'den 700'ün, proje bütçesini 5.5 milyar milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkartmamızın gerisinde kendimize olan güvenimiz yatıyor. Yüzde 70'leri aşan yerlilik ve millilik oranı önemli olmakla beraber, maruz kaldığımız açık ve gizli ambargoları düşündüğümüzde henüz yetersiz durumdayız. Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan alıma ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir. Bu aynı zamanda, ülkemizin dünyanın en önde gelen savunma sanayi ihracatçılarından biri haline dönüşmesi demektir.

AKAR: ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLADIK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise törende yaptığı açıklamada şu ifadeliri kullandı: Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de, Deniz Yetki Alanı talebi, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Kimse en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemizi Akdeniz'de kendi sahil şeridine hapsedemeyecek. Bir yandan güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu önlerken, diğer yandan da Libya ile yaptığı anlaşmalarla Orta ve Doğu Akdeniz'deki hak, ve menfaatlerimizi koruma mücadelesinde önemli kazanımlar sağladık.





