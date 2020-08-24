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    • 24.08.2020 07:35
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    Kritik kabine Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor: Gündem doğal gaz ve sel felaketi

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının öncelikli başlığı Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile ilgili izlenecek yol haritası olacak. Öte yandan ’da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak.

    Kritik kabine bugün toplanıyor
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları değerlendirilecek. Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.

    DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI GÜNDEMDE
    Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor.

    Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, 'deki son durum ve 'nın arabuluculuk girişimi, ve 'deki gelişmeler de görüşülecek.


    GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ
    'da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Milliyet'in haberine göre, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak.


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