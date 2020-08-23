EN İYİLER ARASINDAYIZ

Sektördeki firma sayısın 56'dan bir 500'e çıkmış olması bu alandaki dinamizmin en önemli göstergesidir. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz adımlarla bölgesinde oyun kuran, oyun bozan bir ülke haline gelmemiz bir başlangıçtır. Denizcilik en çok projeye sahip olduğumuz alanlardan birisidir. Milgem kapsamında yüzde 100 yerli tasarım olarak gerçekleştirilen korvetlerimiz denizlerde şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Amfibi harekat, ateş desteği, acil destek hizmetleri sağlayan gemilerimiz geniş bir alanda hizmet veriyor. Yeni tip denizaltı projemizin ilkini havuza çektik. Denizaltı kurtarma gemimiz de kendi alanında önemli bir proje.

10 ÜLKEDEN BİRİSİYİZ

Türkiye, kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah, muhabere sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatıldı. Tüm bu projelerin tamamlanmasıyla donanmamız dosta güven, düşmana korku salan konumunu güçlendirmiştir. Bu sene denizde ikmal muhabere destek gemisi projesine hız verdik.

Botlarımızın çoğunu hemen sahaya gönderdik. Tasarımlarıyla, tüm denizdeki kabiliyetleriyle bizim iftihar vesilesi olacak olan bu ürünlerimiz, yurtdışından da ciddi talepleri alacaktır. Bazıları Gölcük'te, bazıları Ege ve Akdeniz'de hizmettedir. Şimdi çok daha büyük projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 büyük projeyi 5 yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Test ve eğitim gemimiz Ufuk'u hizmete alacağız. Anadolu denizlerde göreve çıkacak. Savunma sanayisi burada, diyorum ki gelin uçak gemisi inşa edelim. Toplam 6 denizaltımızı devreye alacağız. İHA, SİHA ve TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu hava, kara ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra etmesidir.