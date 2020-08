MİLLETİMİZ GEREKLİ CEVABI VERECEKTİR

Kritik bir jeopolitikte her alanda güçlü olabilirsek ayakta kalabiliriz. Bugün doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kafkaslar ve Afrika'ya kadar kendi politikalarımızı hayata geçirebiliyorsak, geldiğimiz seviye sayesindedir. Rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında ellerinden geleni yapıyorlar. Artık gizlemeye bile gerek duymadan her türlü askeri, siyasi, ekonomik, darbe, tuzak yöntemlerini kullanıyorlar. Milletimiz her seferinde milli iradenin, demokrasinin, istiklal ve istikbalinin yanında yer alarak bu oyunları bozmuştur. Milletimiz 2023'te de hem dışarıdaki hem içerideki faşist kafalara gerekli cevabı verecektir.

Türkiye'nin tek amacı, kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır. En büyük güven kaynağımız TSK'nın üstün teçhizat ve sistemlerle sahada yer almasıdır. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için verdiğimiz emeklerin karşılığını almaktan memnuniyet duyuyoruz. Yüzde 70'leri aşan yerlilik ve millilik oranı önemli olmakla birlikte açık ve gizli ambargoları düşündüğümüzde yetersiz konumdayız.