2020 yılına artık bir hafta kala emekliler yılbaşı ikramiyesi alıp almayacağını merak ediyor. SSK, SGK ve Bağkur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi var mı? Bayramlarda ikramiye alan emekli vatandaşlarımız yılbaşında ikramiye olacak mı? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 2020 yılbaşına sayılı günler kala heyecan artmaya devam ediyor. İşte Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? Yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Bu arada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. Detaylar takvim.com.tr'de

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