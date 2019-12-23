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  • 24.12.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:09

Emekli, memur, asgari ücret, engelli, işsizlik ve evde bakım maaşı artış oranı ne oldu? 2020 bütçesinden zam çıktı!

17 milyon kişinin mı için ipucu tahminleriyle geldi. Ocak, sadece emeklilerin değil, pek çok kesimin zam ayı olacak. ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Peki 2020 bütçesi ile emekli, memur, asgari ücret, engelli, işsizlik ve evde bakım maaş artış oranı ne olacak? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

2020 bütçesinden emekliye, memura ve yaşlıya zam çıktı!

2020 bütçesi ile milyonların gözü TBMM'de olacak. Ocak ayında yüzler gülecek. Ocak, sadece emeklilerin değil, pek çok kesimin zam ayı olacak. 17 milyon kişinin yeni gelirleri için ipuçları geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark verilecek. Beklenti anketindeki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.3, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3 olacak. Ayrıca 2020 asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Peki emekli, memur, asgari ücret, engelli, işsizlik ve evde bakım maaşı zam artış oranı ne kadar olacak? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

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