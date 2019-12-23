2020 bütçesi ile milyonların gözü TBMM'de olacak. Ocak ayında yüzler gülecek. Ocak, sadece emeklilerin değil, pek çok kesimin zam ayı olacak. 17 milyon kişinin yeni gelirleri için ipuçları geldi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark verilecek. Beklenti anketindeki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 7.3, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3 olacak. Ayrıca 2020 asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Peki emekli, memur, asgari ücret, engelli, işsizlik ve evde bakım maaşı zam artış oranı ne kadar olacak? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

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