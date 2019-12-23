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  • 24.12.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:17

ve Bağkur kaç para lı olacak? 24 Aralık müjdesi!

ve Bağkur emeklileri için intibak yasası oldukça önemli. Bu bağlamda intibak yasası ile ilgili gelişmeler ve 'lular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için hazırlanan tasarı, 2020 yılının başında Meclis'e sunulacak. Ayrıca memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. İntibak yasasının ne an çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından ın faydalanacağı bildirildi. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak? Detaylar takvim.com.tr'de

Emekli maaşına intibak paketi müjdesi! Zam...

İntibak zammı ile ilgili gelişmeler vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu bağlamda SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zammı sonrası ne kadar olacak? Sorularının cevapları sayfamızda yer alıyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler, merakla bekleyişe geçti. Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak? Detaylar takvim.com.tr'de

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