Kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlıyor. Bu bağlamda yüz binlerce kişi maaşlara yapılacak olan zamları bekliyor. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 3 Temmuz itibarıyla enflasyondaki artışa göre 0.13056'dan 0.138459'a çıktı. Yani yüzde 6.05 oranında arttı. Bu artışa göre yeni muhtaç yaşlı maaşı da aylık 601 liradan 637 liraya çıktı. Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli. Peki 65 yaş 2022 ve engelli aylığı zammı ne kadar oldu? 2019 3 aylık 65 yaş aylığı kaç para, ne zaman ödenecek?

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