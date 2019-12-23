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  • 24.12.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:07

3 aylık , ne an ödenecek? 65 yaş 2022 ve ne kadar oldu?

Eylül 2018'den önce üç ayda bir yatırılan ve yeni düzenlemeyle ayda bir yatırılmaya başlanan 65 yaş aylığına geliyor.Yaşlılık aylığında yüz binlerce kişinin beklediği düzenlemede sona gelindi. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir şartı asgari ücretteki yüzde 26'lık artışla birlikte 484 liradan 607 liraya çıkmıştı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların kendisi ile varsa eşinin geliri 607 lirayı aşmıyor ve başka da geliri bulunmuyorsa başvurabilir. Başvuru kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. Başvuru 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.

Yüz binlerce kişiye zamlı maaş!

Kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlıyor. Bu bağlamda yüz binlerce kişi maaşlara yapılacak olan zamları bekliyor. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 3 Temmuz itibarıyla enflasyondaki artışa göre 0.13056'dan 0.138459'a çıktı. Yani yüzde 6.05 oranında arttı. Bu artışa göre yeni muhtaç yaşlı maaşı da aylık 601 liradan 637 liraya çıktı. Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli. Peki 65 yaş 2022 ve engelli aylığı zammı ne kadar oldu? 2019 3 aylık 65 yaş aylığı kaç para, ne zaman ödenecek?

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HaberlerEkonomi Haberleri3 aylık 65 yaş aylığı kaç para, ne zaman ödenecek? 65 yaş 2022 ve engelli aylığı zammı ne kadar oldu?
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