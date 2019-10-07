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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 10:49

Son dakika: ve 'dan ortak operasyon! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre ve 'nın Kandil'deki operasyonunda 'nın kadın yapılanması 'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu nokta atışıyla hedef alındı. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın üst yönetimine yönelik operasyonlar devam ediyor.

ve 'nın koordineli çalışmasıyla 'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 'nın kadın yapılanması 'nın başındaki terörist nokta atışıyla hedef alındı.

KIRMIZI LİSTEDEYDİ
MİT'in elde ettiği istihbarat doğrultusunda 13 Eylül 2019'da düzenlenen hava harekatıyla hedef alınan PKK/ Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu "Bese Erzincan" kod adlı 'nun kırmızı kategoride arandığı belirlendi.

ÖCALAN'DAN EĞİTİM ALMIŞ
"Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu'nun terör örgütüne 1980'li yılların sonunda katıldığı, ve alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı öğrenildi.

PKK'NIN KRİTİK İSMİYDİ
PKK/KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu Ayfer Kordu'nun, "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran ve "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir gibi üst düzey kadın teröristler dahil tüm kadın teröristlerin eğitilmesi, görevlendirilmesi, örgütlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumlu olduğu tespit edildi.


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