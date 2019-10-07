Kandil’in ‘beyni’ darmadağın!

2019 yılı içinde, yerli İHA ve SİHA'ların da aktif olarak kullanıldığı yurtiçi operasyonlarla terör örgütü PKK'nın beyin takımına büyük darbe indirildi. Yılbaşından bu yana, aralarında Kandil'in beyin takımından üst düzey teröristler ve 114 şehidin katillerinin de bulunduğu 44'ü ödülle aranan bin

363 terörist etkisiz hale getirildi.



IRAK, TALEPLERE SESSİZ KALMADI

Irak hükümeti, ortalığı yakıp yıkan göstericilerin taleplerine cevap verdi. Tüm kentlerde sınırlı ve düşük gelir sahiplerine Basra'da 17 bin arsanın dağıtımı yapılacak. 150 bin işsize maddi destek ve iş imkanı sağlanacak. Gösterilerde hayatını kaybedenler ise 'şehit' sayılacak. Öte yandan olaylarda ölenlerin sayısı 104'e yaralananların sayısı ise 6 bin 107'ye yükseldi.



HOLLAND DEĞİL NETHERLANDS

Amsterdam yönetimi, ülkenin 'Holland' yerine 'Netherlands' isminin kullanılmasını kararlaştırdı. Netherlands dünya genelinde kullanılsa da ülkenin resmi adı Holland olarak yer alıyordu. Söz konusu kararın, "Hollanda" isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı'nı anımsatması sebebiyle alındı.



MİCROSOFT'TAN İRAN UYARISI

ABD'li teknoloji devi Microsoft, 2020 ABD Başkanlık seçimlerine yönelik İran kaynaklı binlerce hackleme girişiminde bulunulduğunu tespit ettiklerini duyurdu. Açıklamada "İran hükümetiyle bağlantılı olduğuna inandığımız Fosfor (Phosphorus) olarak adlandırdığımız bir tehdit grubunun siber etkinliklerini gözlemledik" ifadesi kullanıldı.



İDLİB'E YİNE UÇAKLA SALDIRI

Esad rejimi, İdlib'deki sivil yerleşimleri 24 gün sonra yeniden hedef aldı. Ballise Köyü'ne sabah saatlerinde 5 hava saldırısı gerçekleştirdi. Rejim güçleri en son 11 Eylül'de İdlib'in kuzeybatısındaki Derkuş İlçesi'ne bağlı Dahır ve Kefer Mares köylerini vurmuştu.



YPG'LİLERİ ÖLÜM KORKUSU SARDI

Suriye'de ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti. YPG/PKK, zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli militanı, gece geç saatlerde işgal sınırına yakın Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine yerleştirdi.

RUSYA'DAN ABD'YE NOTA

ABD'de düzenlenmesi planlanan bir panele katılmak için New York'a giden Rus milletvekili Inga Yumasheva havaalanında FBI tarafından sorgulandı. Bunun üzerine Rusya, ABD'ye nota verdi. ABD - Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecinin ABD tarafından sekteye uğratıldığını söyledi.